باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، رائد فرید زاده در نشست صمیمانه با جمعی از فعالان حوزه هنر و سینما در مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم، با بیان اینکه تفکیک بین پروانه ساخت سینمایی و غیرسینمایی منسوخ شده و هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است تفکیک در حوزه اکران است نه ساخت؛ فیلمی که در استان ساخته میشود به شورای تبدیل میرود و اگر قابلیت سینمایی داشته باشد پروانه نمایش میگیرد و وارد چرخه اکران میشود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت شفافسازی قواعد حمایتی تصریح کرد: اگر چرخه درست طراحی شود و قواعد حمایتی شفاف گردد، تهیهکننده میتواند طرحش را در بنیاد سینمایی فارابی ثبت کند و بخشی از بودجه را تأمین نماید، نهاد دولتی نیز در این رابطه فقط باید تسهیلگر باشد و این فرصتی برای حرفهایتر شدن سینماست.
انتقاد از کمبود بودجه فرهنگی و فقر حوزه نظری
رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کمبود بودجه فرهنگی گفت: واقعیت این است که با وجود صحبت از اهمیت حوزه فرهنگ و هنر، ترجمه آن در بودجه بسیار ناچیز است، برخلاف ادعاهایی که فرهنگ را زیرساخت توسعه میدانند؛ در ادوار گذشته هم تفاوت آنچنانی نبوده و الان شرایط به مراتب سختتر شدهاست.
وی با اشاره به وضعیت انجمن سینمای جوانان افزود: انجمن سینمای جوانان با ۵۶ شعبه، یک فرصت یگانه در جهان است که نشان میدهد استعداد عمیقی در این کشور نهفته، اما آیا دستگاهها و نهادهای فرهنگی میتوانند پاسخگوی این استعداد باشند؟ انجمن سینمای جوان ۳۰ سال است که تجهیز نشده و در مدرسه انجمن به جای دوربین، عکس دوربین را نشان میدهند.
فریدزاده با بیان اینکه این مسئله شاید به گوش مسئولی که دغدغهاش نان و آب مردم است فرو نرود، خاطرنشان کرد: وقتی با ما وارد مذاکره میشود میگویند نان مردم مهمتر است یا انجمن شما که دوربین داشته باشد، اما این قیاس معالفارق است و منطقاً اشکال دارد؛ با عدد و رقم نمیتوان بحث فلسفی و نظری کرد.
وی حوزه نظری را از جدیترین خلأهای سینمای ایران دانست و اظهار کرد: حوزهای که واقعاً دچار فقر جدی هستیم حوزه نظری است، اینکه فکر کنیم بدون حوزه نظری، اتفاقات عمیقی عملیاتی میشود، گمراهکننده است.
وی گفت: هنوز بعد از این همه سال یک مجله تخصصی سینمایی ۲ زبانه نداریم که بخشی از نظریهپردازی دیگران درباره ما را از درون فرهنگ خودمان به گوش برساند؛ نزدیک ۵۰۰ انجمن علمی داریم اما یک انجمن علمی سینمایی نداریم و بعد از ۴۷ سال رشته دکترای سینما در کشور ایجاد نشدهاست.
رئیس سازمان سینمایی از اقدامات در دست انجام برای رفع این خلأ خبر داد و گفت: با کمک وزارت علوم قرار است دوره دکترای سینما در دانشگاه هنر راهاندازی شود، انجمن علمی سینما به تصویب اولیه وزارت علوم رسیده و مجلهای با مبنای اسکوپوس و تراز بینالمللی در دست اقدام است.
صندوق استانی؛ راهکار تمرکززدایی از حمایتها
فریدزاده با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، میزان ارتباط ارگانیک بین استان و مرکز و امکان بهرهمندی از حمایتهای مالی است، گفت: حمایت باید به شکل استانی و هدفمند باشد و صندوقی با بهرهگیری از یک درصد مسئولیت اجتماعی زیر نظر استاندار در شورای سینمای استان شکل گیرد تا بودجههای پراکنده متمرکز شود و در حوزههای تولید، آموزش، پژوهش و زیرساخت اولویتبندی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دیگر نیازی نیست منتظر سازمان سینمایی بمانند که حتی بودجه حقوق کارمندی ندارد؛ خود استان میتواند با روحیه مطالبهگری این کار را انجام دهد.
در این نشست «حبیب ایلبیگی» مدیرعامل مؤسسه سینماشهر، «محمد حمیدیمقدم» مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «محمدرضا فرجی» مدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد، امور استانها و مجلس، «مسعود نجفی» مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، «محمدرضا سوقندی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، «سعید ایلانلو» رئیس گروه سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و «سید حمیدرضا منتظری» مدیر انجمن سینمای جوانان قم حضور داشتند.
منبع:روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم