باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "ارسلان صبح‌زاهدی" اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام اخاذی فردی با معرفی خود به عنوان مأمور انتظامی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، متهم ۳۴ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند که وی در تحقیقات به اخاذی از شهروندان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی لنگرود از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک و درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس