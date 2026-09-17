فرمانده انتظامی لنگرود از دستگیری فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی از شهروندان اخاذی می‌کرد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "ارسلان صبح‌زاهدی" اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و اعلام اخاذی فردی با معرفی خود به عنوان مأمور انتظامی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، متهم ۳۴ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند که وی در تحقیقات به اخاذی از شهروندان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی لنگرود از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افراد مشکوک و درخواست‌های غیرقانونی، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس ، مامورنما
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