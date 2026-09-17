باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سردار غلامرضا جلالی به مناسبت دویست شب حضور مردم در خیابان‌ها آمده است: ملت بزرگ و هوشیار ایران اسلامی. دویست شب از حضور مستمر شما در میادین و خیابان‌های سراسر کشور می‌گذرد؛ حضوری فراتر از یک واکنش نمادین به تجاوز دشمن و مصداق روشنی از «پدافند مردم‌محور».

در ادامه این پیام آمده است: در دکترین پدافند غیرعامل، تاب‌آوری یک ملت تنها در استحکام سازه‌ها، پراکندگی زیرساخت‌ها یا پدافند فنی خلاصه نمی‌شود بلکه رکن اصلی و بی‌بدیل آن، انسجام اجتماعی و آمادگی روانی مردم در برابر جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیام خود آورده است: آنچه در این دویست شب رقم خورد، تحقق عینی همین اصل بود: ملتی که با حضور شبانه خود، طرح دشمن برای فروپاشی اعتماد عمومی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام را خنثی کرد و ثابت نمود که استحکام درونی یک جامعه، مؤثرترین سپر دفاعی در برابر تهدیدات نوین است.

سردار جلالی در پیام خود یادآور شده است: دشمنی که در جنگ با محاسبه‌ای دقیق، اراده جمعی و روحیه ملی را نشانه رفت تا از درون، جبهه داخلی را متزلزل سازد، پاسخ دندان شکن از شما ملت مبعوث گرفت که آن را محاسبه نکرده بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیام خود تاکید کرده است: این «تاب‌آوری اجتماعی» پیوند میان خیابان و میدان را استوارتر از همیشه ساخت.

در ادامه این پیام آمده است: ضمن تکریم این حماسه، بر این باوریم که امنیت پایدار میهن، حاصل تلفیق توان دفاعی نیرو‌های مسلح با هوشیاری، مشارکت و پایداری آحاد مردم است. اکنون که این سرمایه عظیم اجتماعی شکل گرفته، رسالت ما، تبدیل آن به یک الگوی پایدار در حوزه آمادگی و تاب‌آوری ملی است؛ الگویی که در آرامش نیز همچون روز‌های بحران، پشتوانه امنیت و اقتدار کشور باقی بماند.

سردار جلالی در پیام خود آورده است: به تمامی مردان و زنانی که در این دویست شب، خیابان را به سنگر تبدیل کردند، درود می‌فرستیم و تأکید می‌کنیم: ایران با چنین ملتی، در برابر هر تهدیدی، ایستاده و پایدار خواهد ماند.

منبع:سازمان پدافند غیرعامل کشور