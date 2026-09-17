حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد، پس از حدود ۴۵ دقیقه تلاش آتش‌نشانان مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حریق گسترده در یک کارخانه بازیافت مواد ضایعاتی در مجاورت کمربندی شرقی میبد، پس از حدود ۴۵ دقیقه تلاش آتش‌نشانان مهار شد. این حادثه ساعت صبح پنجشنبه پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد.

با اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی با چهار دستگاه خودروی سنگین، دو دستگاه خودروی سبک و بیش از هشت آتش‌نشان به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

به گفته روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی میبد، به دلیل سوختن مواد نفتی و ضایعات پلاستیکی، دود زیادی در محل حادثه منتشر شده بود که آتش‌نشانان پس از حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه تلاش، حریق را به طور کامل مهار کردند.

نیروهای آتش‌نشانی پس از مهار حریق در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری و پایش برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش را انجام می‌دهند.

نیروهای فضای سبز شهرداری میبد نیز با اعزام تانکرهای آب در عملیات اطفای حریق و پشتیبانی از آتش‌نشانان مشارکت کردند.

منبع مهر

برچسب ها: آتش‌سوزی ، آتش نشانی
خبرهای مرتبط
سه واحد تولیدی اشکذر یزد در آتش سوختند
مهار آتش سوزی ۲ هزار متر مربع از باغات روستای بابامیر مهریز
لیدرها و عوامل تروریستی اغتشاشات استان یزد دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد مهار شد
آخرین اخبار
حریق گسترده در کارخانه بازیافت میبد مهار شد
از یزد تا هند؛ طرحی برای یک همکاری ماندگار
پیشنهاد ۱۰ گانه استاندار یزد برای توسعه همکاری با سن‌پترزبورگ روسیه