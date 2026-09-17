باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اتحادیه اروپا را تهدید کرد در صورتی که پیشنهاد اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته این اتحادیه را پیش ببرد، با اقدامات تجاری آمریکا مواجه خواهد شد.
ترامپ در مسیر سفر به کارولینای شمالی به خبرنگاران گفت: «اگر این کار را انجام دهند و من احساس کنم اقدامی خصمانه است، تعرفههای بسیار سنگینی وضع خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینهها متوقف خواهم کرد.» او این پیشنهاد را «مضحک» توصیف کرد.
ترامپ افزود: «اگر نیت خوبی داشته باشند، اشکالی ندارد. اما اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفههای بسیار سنگینی علیه اروپا وضع خواهیم کرد.»
فون در لاین روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا، در حالی که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، نیز در این نشست حضور داشت، پیشنهاد عضویت وابسته کانادا در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. او هدف از این پیشنهاد را تعمیق روابط میان متحدان در جهانی توصیف کرد که به گفته او «آشکارا خصمانه» شده است.
کارنی اوایل ماه جاری گفته بود به دنبال ایجاد یک «ائتلاف منحصربهفرد» با اتحادیه اروپا است؛ روابط اتاوا و واشنگتن پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید و اعمال تعرفه بر دهها میلیارد دلار تجارت دوجانبه، تیرهتر شده است.
اتحادیه اروپا تاکنون بهطور سنتی در برابر ائتلافهای انعطافپذیری که جایگاه حقوقی مشخصی ندارند، مقاومت کرده است. یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا نیز با ابراز تعجب از این پیشنهاد گفت «واقعاً هیچکس نمیداند این موضوع چه معنایی دارد» و نسبت به وعدههای بیش از حد رئیس کمیسیون اروپا درباره امکان اجرای آن ابراز نگرانی کرد.
کارنی قرار است روز پنجشنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کند.
منبع: رویترز