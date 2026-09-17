باشگاه خبرنگاران جوان - میثم دریارو با اشاره به اینکه بامداد امروز تماس و گزارشات متعدد درخصوص وقوع انفجار شدید در ورودی مجتمع آبیاری آستانه اشرفیه به مرکز کنترل ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اعلام شد گفت: بلافاصله ۱۴ مامور این سازمان به همراه دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی از ایستگاه مرکزی و شماره۲، به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در ارزیابی‌های اولیه و حضور کارشناسان این سازمان مشخص شد یک واحد مسکونی در اثر انفجار، دچار حریق شد افزود: با حضور سریع نیرو‌های عملیاتی در محل، آتش‌نشانان نسبت به آواربرداری و خروج سریع سه‌نفر ساکنان این خانه و همچنین مهار و اطفای حریق ناشی از انفجار و همچنین ایمن‌سازی محل اقدام کردند و از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان و ایجاد هرگونه حوادث احتمالی جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستانه‌اشرفیه گفت: درپی این انفجار تاکنون سه‌نفر از ساکنین این منزل مسکونی دچار صدمه شدند که ماموران این سازمان اشخاص آسیب‌دیده را به دلیل شدت جراحت وارده به نیروهای اورژانس و هلال‌احمر تحویل دادند.

میثم دریارو افزود: همچنین با توجه به موج انفجار، ۵ خانه دیگر نیز خسارت دیدند و بازدید و بررسی سایر منازل مسکونی اطراف نیز همچنان در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری صداو سیما