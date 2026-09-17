باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول‌الله (ص) شهرستان زاهدان پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

بسمه تعالی

خون شهید، چراغ راه وحدت و انسجام ملت ایران است.

ترور ناجوانمردانه و شهادت مظلومانه عالم مردمی و منادی وحدت، شهید مولوی یوسف گرگیچ، ضایعه تلخ برای مردم شریف سیستان و بلوچستان و همه‌ی دلبستگان به امنیت، وحدت و سربلندی ایران اسلامی است.

آن عالم فرهیخته، درطول عمر با برکت خویش، با تکیه بر گفتمان وفاق، همدلی، انسجام ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی، فقهی، فرهنگی و اجتماعی خود در مسیر تحکیم اخوت اسلامی، تقریب مذاهب و صیانت از عزت و کرامت اقوام ایرانی، گام برداشت و منبر و محراب را به سنگر خدمت، روشنگری و وحدت تبدیل کرد.

بی‌تردید ترور چنین شخصیت‌هایی تنها جنایت علیه افراد نیست، بلکه تعرض به امنیت، وحدت و سرمایه اجتماعی جامعه است.

وزارت اطلاعات ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی، خود را متعهد می‌داند تا شناسایی و برخورد قانونی با عوامل، آمران و پشتیبانان این جنایت از پای ننشیند.

دشمنان امنیت و وحدت ایران اسلامی بدانند که ترور، هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش نماید، بلکه رویکرد اسلامی وفاق و برادری را تقویت می‌نماید.

ملت ایران، بویژه مردم بصیر و نجیب استان سیستان و بلوچستان اجازه نخواهند داد خون پاک شهیدان دستمایه تفرقه و شکاف میان برادران شیعه و سنی گردد و ان‌شاءالله راه شهید مولوی یوسف گرگیچ و همه شهدای مظلوم امنیت در کشور و استان، برای ما راه انس و الفت بیشتر، وحدت مستحکم‌تر، عزت اقوام، انسجام ملی و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.»

گفتنی است، شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریورماه مولوی یوسف گرگیج توسط افراد مسلح ناشناس در مقابل منزل خود به شهادت رسید. این حادثه در حالی رخ داد که این شهید اهل سنت همواره در مسیر مبارزه با عوامل تفرقه‌افکن و صهیونیسم فعالیت می‌کرد.