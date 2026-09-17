باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه هند اعلام کرد دولت این کشور پیامدهای تصویب قانون تحریم روسیه و ایران در کنگره آمریکا را به واشنگتن اطلاع داده و برای دفاع از منافع خود آماده اتخاذ اقدامات لازم است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «دولت هند تصویب قانون تحریم روسیه و ایران در کنگره آمریکا را مورد توجه قرار داده و تحولات بعدی را زیر نظر دارد.»
وزارت خارجه هند تأکید کرد دهلینو همچنان به تأمین امنیت انرژی برای ۱.۴ میلیارد نفر از جمعیت خود متعهد است و این هدف را از طریق متنوعسازی منابع تأمین و با توجه به تحولات بازار دنبال خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که این موضوع طی ماههای اخیر در سطوح عالی با مقامهای مختلف آمریکایی مورد بحث قرار گرفته و طرف هندی پیامدهای احتمالی آن را نهتنها برای روابط دوجانبه، بلکه برای بازار جهانی انرژی، بهروشنی به واشنگتن منتقل کرده است.
وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد دولت این کشور برای حفاظت از منافع تجاری و اقتصادی خود «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد و برای مدیریت پیامدهای این تحولات با نهادهای تجاری و بخش صنعت هند همکاری نزدیک خواهد داشت.
منبع: تاس