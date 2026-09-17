رئیس شورای اسلامی شهر آبادان از انتخاب طارق طبیشی به عنوان سرپرست شهرداری این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن خزائل اظهار کرد: با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر آبادان، طارق طبیشی به عنوان سرپرست شهرداری آبادان انتخاب و معرفی شد.

وی افرود: جلسه انتخاب سرپرست شهرداری آبادان امروز با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد و در این جلسه طارق طبیشی با کسب ۶ رای اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری آبادان انتخاب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت:فرآیند انتخاب شهردار آبادان نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد و شورای اسلامی شهر پس از بررسی گزینه‌های مختلف، شهردار جدید را انتخاب و معرفی خواهد کرد.