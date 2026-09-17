باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح جشنواره انگور و دوشاب ملکان، آذربایجان و منطقه تاریخی لیلان در جنوب آذربایجان شرقی را نمونه بسیار ارزشمند و بارز از وجود تاریخ تمدن ایران اسلامی برشمرد و یادآور شد: من بارها به وزاری علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش که افرادی فرهیخته و دانشمند هستند، تاکید کرده ام که زمینه برای تدریس و آموزش کتاب فرهنگ و تمدن آذربایجان را در این خطه فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش فرهنگ و تمدن آذربایجان، یادآور شد: باید کتابی مستقل درباره فرهنگ و هویت آذربایجان تهیه و تدوین شود تا فرزندان این مرز و بوم بدانند در کدام سرزمین باارزش و با چه پیشینه تاریخی و تمدنی زندگی می‌کنند.

صالحی امیری ادامه داد: تاریخ آذربایجان برای ایرانیان و جهانیان هنوز به طور کامل آشکار و عیان نشده است و یقین دارم روزی این سرزمین و جغرافیای آذربایجان به مقصد گردشگران از اقصی نقاط جهان تبدیل خواهد شد و برای تحقق این هدف باید زیرساخت‌های لازم گردشگری در استان فراهم شده و توسعه یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آذربایجان و شهر لیلان، گفت: همه شهرهای آذربایجان می‌توانند به مقصد گردشگری ایران و جهان تبدیل شوند و شعر، فرهنگ، تاریخ، ادب و سنت‌های این استان باید بیش از گذشته به ایرانیان و جهانیان معرفی شود که در این راستا اقدامات بیاد بسیار وسیع و بی وقفه باشد.

صالحی امیری نقش تاریخی آذربایجان در تحولات ایران به خصوص در سده های اخیر را بی مانند و بسیار موثر دانست و اظهار کرد: نمی‌توان از ایران روایت کرد و آن را از آذربایجان آغاز نکرد، چون بسیاری از رویدادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران از این خطه آغاز شده است.

وی به کشف آثار تاریخی با قدمت ۹ هزار سال در منطقه قلعه بختک شهر لیلان اشاره و اضافه کرد: این شهرستان و دیگر مناطق آذربایجان شرقی ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی برای تبدیل شدن به مقصد گردشگران ایران و جهان دارند و بسیاری از حقایق تاریخی هنوز در این بخش آشکار نشده است.

صالحی امیری با بیان اینکه ملکان و لیلان «سرزمین رمزها و رازها» است، اظهار کرد: آثار کشف‌ شده در این منطقه با قدمت ۹ هزار ساله که در آزمایشگاه های معتبر جهانی به اثبات رسیده، مساله ای بسیار بزرگ و مهم است که بخشی از تاریخ و تمدن این جغرافیای پهناور را به ثبت رسانده‌ و هنوز ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن برای ایرانیان و جهانیان به‌ طور کامل شناخته نشده است.

وی افزود: همه باید احساس غرور کنند که در این جغرافیا زندگی می‌کنند و لازم است فرهنگ، تاریخ و هویت آذربایجان بیش از گذشته به نسل‌های آینده معرفی شود.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه شهرهای ملکان و لیلان بخشی از هویت ایران‌زمین است که باید به آنها افتخار کرد، اظهار کرد: ایران ما مقدس و مغناطیسی است که همه ما را در کنار یکدیگر قرار داده است و توسعه این سرزمین نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌هاست.

صالحی امیری همدلی ایجادشده برای توسعه آذربایجان شرقی را بسیار مهم خواند و گفت: استاندار، نمایندگان مجلس و مردم استان امروز یکصدا شعار توسعه را سر می‌دهند و دولت نیز باور دارد که آذربایجان سر ایران است و این استان باید همچون خورشیدی در جهان بدرخشد و ظرفیت‌های آن به ایرانیان و جهانیان معرفی شود.

منبع ایرنا