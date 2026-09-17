کاپیتان تیم ملی واترپلو گفت: با همت بازیکنان و تلاش کادر فنی، می‌توانیم در بازی‌های آسیایی ناگویا به هدف خود برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان تیم ملی واترپلوی ایران با اشاره به روند آماده‌سازی این تیم برای بازی‌های آسیایی ناگویا، برگزاری اردو‌های تدارکاتی در روسیه و ترکیه را بخشی از مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان دانست و گفت: هدف ما رقم زدن یک اتفاق جدید برای واترپلوی ایران است و با همت بازیکنان و کادر فنی، این هدف دور از دسترس نیست.

مهدی یزدانخواه، کاپیتان تیم ملی واترپلوی ایران، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ملی‌پوشان در مسیر حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: «ما اردو‌های تدارکاتی روسیه و ترکیه را پشت سر گذاشتیم و در این اردو‌ها بازی‌های خوبی در جهت آماده‌سازی برای حضور در این رویداد مهم انجام دادیم.»

او ادامه داد: «در این مسیر، از رئیس فدراسیون و همکارانشان که همواره از تیم ملی حمایت و پشتیبانی کردند، تشکر می‌کنم. این حمایت‌ها برای تیم ملی و روند آماده‌سازی ما اهمیت زیادی دارد.»

کاپیتان تیم ملی واترپلو با اشاره به حضور دوباره ملی‌پوشان در ترکیه برای برگزاری آخرین مرحله آماده‌سازی گفت: «اکنون برای دومین بار به ترکیه آمده‌ایم تا آخرین مراحل آمادگی را پشت سر بگذاریم و با شرایط مناسب‌تری وارد مسابقات شویم.»

یزدانخواه با تأکید بر هدف تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: «هدف ما این است که یک اتفاق جدید برای واترپلوی ایران رقم بزنیم. اعتقاد دارم این هدف دور از دسترس نیست و می‌توانیم با همت بچه‌ها و تلاش کادر فنی به آن دست پیدا کنیم.»

او همچنین یکی از بازیکنان باسابقه و چهره‌های ثابت تیم ملی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و سابقه حضور در واترپلوی باشگاهی خارج از ایران را نیز در کارنامه دارد؛ تجربه‌ای که به عنوان بخشی از مسیر حرفه‌ای او در سطح بین‌المللی قابل توجه است.

تیم ملی واترپلوی ایران در حالی آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا دنبال می‌کند که برگزاری اردو‌های برون‌مرزی و دیدار‌های تدارکاتی، بخش مهمی از برنامه آماده‌سازی این تیم برای حضور در این رویداد محسوب می‌شود.

برچسب ها: واترپلو ، یزدان پناه
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