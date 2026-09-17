باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-اورژانس، خط مقدم نجات جان انسانهاست؛ مجموعهای که هر ثانیه تأخیرش، به قیمت یک زندگی تمام میشود. در قم، این مجموعه حیاتی ۲۶ شهریور، روز اورژانس را در حالی گرامی میدارد که ۴۳ آمبولانس فرسوده از ۷۵ دستگاه فعال، و ۲۰ آمبولانس نو که ماههاست در گمرک سلفچگان چشم به راه اعتبار هستند، مهمترین چالشهای پیش روی آن است.
اورژانس، نخستین حلقه امداد در لحظات بحرانی و حیاتی است؛ مجموعه ای که نقش آن در نجات جان انسانها، فراتر از یک خدمات درمانی ساده است.
آمبولانسی که در مسیر بیمار از حرکت میایستد!
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت ناوگان اورژانس استان گفت: حدود ۴۲ تا ۴۳ دستگاه از ۷۵ آمبولانس فعال استان فرسوده و مستهلک است.
مهدی فراهانی با بیان اینکه نوسازی ناوگان یکی از ضروریترین نیازهای اورژانس قم است، افزود: گاهی فرسودگی آمبولانسها به مشکل جدی در زمان مأموریت تبدیل میشود و حتی مواردی داشتهایم که آمبولانس در حال انتقال بیمار بدحال، در مسیر دچار نقص فنی و متوقف شده است.
وی تأکید کرد: تداوم این وضعیت میتواند جان بیماران را بهطور جدی به خطر بیندازد و لازم است هرچه سریعتر نسبت به تأمین و تجهیز آمبولانسهای جدید و جایگزینی ناوگان فرسوده اقدام شود.
راهاندازی اورژانس موتوری و بالگرد تخصصی برای عبور از ترافیک
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم با اشاره به حجم بالای ترافیک در مناسبتهای مختلف شهر قم گفت: راهاندازی اورژانس موتوری بخشی از مشکلات ناشی از ترافیک را کاهش داده است.
وی همچنین از استقرار بالگرد تخصصی «مدکوپتر» در قم طی حدود یک ماه اخیر خبر داد و افزود: قم از جمله معدود استانهای کشور است که از بالگرد تخصصی برای خدمات پزشکی استفاده میکند و این بالگرد برخلاف بالگرد فراجا، محدودیتهای قبلی را ندارد.
وی با تأکید بر نقش این دو ظرفیت در بهبود خدمات امدادی استان خاطرنشان کرد: استفاده از اورژانس موتوری در معابر پرترافیک و بهرهگیری از بالگرد تخصصی در مأموریتهای دشوار و دور از دسترس، سرعت و کیفیت امدادرسانی به بیماران و مصدومان را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
آمار تکاندهنده تصادفات موتورسیکلت در در قم
معاون اورژانس استان قم با ارائه آمار عملکرد ششماهه نخست امسال، از ثبت ۱۱ هزار و ۸۹۸ مورد تصادف در استان خبر داد که ۱۰ هزار و ۳۹۹ مورد آن در محدوده شهری رخ داده است.
وی در تشریح جزئیات این آمار گفت: از مجموع تصادفات شهری، ۶ هزار و ۷۲۶ مورد با دخالت موتورسیکلت بوده است که ۶۵ درصد کل تصادفات شهری استان را شامل میشود؛ بهطور میانگین روزانه ۳۷ تصادف موتورسیکلت در قم به وقوع پیوسته است.
معاون اورژانس قم با اشاره به پیامدهای انسانی این حوادث افزود: میانگین سنی مجروحان و جانباختگان این تصادفات حدود ۲۹ سال است؛ در این مدت ۱۶ نفر در صحنه جان باختهاند و یک هزار و ۳۱۵ مجروح نیز خدمات امدادی و درمانی دریافت کردهاند.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ترافیک، خاطرنشان کرد: سهم بالای موتورسیکلت در تصادفات شهری، ضرورت توجه جدی به ایمنی راکبان، آموزش همگانی و ساماندهی تردد موتورسیکلتها را دوچندان میکند.
تأمین ۲۰ آمبولانس جدید برای قم در گرو ترخیص فوری از گمرک
وی با اشاره به کمبود ظرفیت ناوگان فعلی اورژانس استان، تأکید کرد: ظرفیت موجود پاسخگوی نیازهای خدماتی و امدادی استان نیست و ورود آمبولانسهای جدید میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از فرسودگی ناوگان را برطرف کند.
فراهانی با اشاره به خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید با مشارکت خیرین و در قالب تفاهمنامه سهجانبه میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت،گفت: این آمبولانسها با نرخ ارز حدود ۱۸۳ هزار تومان خریداری شدهاند، اما در حال حاضر در گمرک سلفچگان متوقف هستند و برای ترخیص، تغییر کاربری و تجهیز آنها به حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی افزود: با تأمین این اعتبار و ترخیص آمبولانسها، شاهد تحول چشمگیری در کیفیت خدمات اورژانس استان قم خواهیم بود و بخش عمدهای از دغدغههای موجود در حوزه امدادرسانی برطرف خواهد شد.