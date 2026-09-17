باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) در جلسه جهاد تبیین گفت: ابعاد جنگ رمضان روزبهروز گستردهتر و پیچیدهتر میشود و تحولات اخیر منطقه نشاندهنده شکلگیری وحدت جبهههای مقاومت و تبدیل این درگیری به یک جنگ منطقهای است.
او با اشاره به برگزاری نوزدهمین جلسه جهاد تبیین با موضوع «جنگ رمضان» افزود: ابعاد این جنگ روزبهروز گستردهتر و پیچیدهتر میشود و تحولات دو هفته گذشته در یمن، نمونهای قابل توجه از این روند است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به تحولات یمن گفت: طی دو هفته گذشته شاهد یک حرکت گسترده از سوی نیروهای مقاومت اسلامی در یمن بودیم که به گفته وی، توجه بسیاری از تحلیلگران جهان را به خود جلب کرده است.
کلانتری ادامه داد: کشوری که سالها تحت محاصره زمینی، هوایی و دریایی قرار داشته و جنگ با رژیم صهیونیستی، آمریکا و ائتلاف سعودی را پشت سر گذاشته است، امروز توانسته در تحولات منطقهای نقش مؤثری ایفا کند.
او با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه بابالمندب اظهار کرد: تحولات یمن و کنترل این منطقه حساس، بخشی از ابعاد جنگ رمضان و نشانهای از وحدت ساحات و جبهههای مقاومت است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به دیدگاه مطرحشده از سوی امام خمینی (ره) درباره منطقهای شدن جنگ در صورت آغاز درگیری جدید، گفت: آنچه امروز در منطقه مشاهده میشود را میتوان در چارچوب همین روند تحلیل کرد؛ به این معنا که جبهههای مختلف در تحولات جاری منطقه به یکدیگر پیوند خوردهاند.
کلانتری افزود: تحولات اخیر، دشمن صهیونیستی و حامیان آن را با چالشهای جدی مواجه کرده است و بررسی ابعاد این تحولات نیازمند تحلیل دقیق و همهجانبه است.