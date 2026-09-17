باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صفری اظهار کرد: در جریان نشست شورای فنی آثار منقول موزه‌ای در اداره‌کل ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پنج اثر باارزش از موزه‌های استان با موفقیت به ثبت ملی رسیدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: آثار ثبت شده در این جلسه شامل سه پایه برنزی و شیر برنزی دهن‌باز متعلق به موزه نقده، کماجدان مسی متعلق به موزه خوی، کوزه با خط دور گردن از موزه نقده و همچنین یک قالی دستباف ابریشمی از موزه مردم‌شناسی ارومیه هستند.

او با تأکید بر اهمیت مستندسازی و ثبت دقیق میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: با افزودن این پنج اثر ارزشمند، تعداد کل آثار منقول ثبت شده در فهرست ملی آذربایجان غربی به ۱۰۵ مورد افزایش یافت.

صفری در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، بر تداوم تلاش‌ها برای شناسایی، حفاظت و ثبت سایر آثار تاریخی و موزه‌ای استان برای حفظ هویت فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه تأکید کرد.