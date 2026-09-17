باشگاه خبرنگاران جوان - جاوید عباسی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: همزمان با سراسر کشور، مانور دو روزه نظارت بر داروخانههای گیاهپزشکی استان فارس در تاریخ بیست و چهارم و بیست و پنجم شهریورماه سال جاری به کشف و ضبط نزدیک به سیصد لیتر سموم غیرمجاز، قاچاق و تاریخمنقضی منجر شد.
او اظهار کرد: این طرح عملیاتی که با مشارکت ۳۷ اکیپ بازرسی و با هدف صیانت از امنیت غذایی و سلامت جامعه در ۳۷ شهرستان استان فارس اجرا شد، گامی اساسی بمنظور پایش دقیق نحوه عرضه آفتکشهای شیمیایی محسوب میشود.
او تصریح کرد: در این مانور که با نظارت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی انجام شد، تمامی واحدهای عرضه نهادههای کشاورزی در سراسر استان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
عباسی بیان کرد: این عملیات پایش با حضور احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نمایندهای از ادارهکل پدافند غیرعامل استانداری فارس و محمدجواد احمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس کلید خورد. بازرسان در این عملیات، اعتبار پروانههای بهرهبرداری، حضور مسئول فنی در محل داروخانه، شرایط اصولی انبارداری و مطابقت سموم عرضه شده با فهرست رسمی آفتکشهای مجاز کشور را زیر ذرهبین قرار دادند.
این مقام مسئول افزود: عرضه نهادههای غیراستاندارد علاوه بر وارد کردن خسارات جبرانناپذیر به محصولات زراعی و باغی، مخاطرات جدی برای محیط زیست و سلامت مصرفکنندگان به همراه دارد. استفاده از سموم تاریخمنقضی میتواند منجر به بروز پدیده مقاومت در آفات و بیماریها شود و با افزایش میزان باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، امنیت غذایی جامعه را به مخاطره بیندازد.
او عنوان کرد: جمعآوری این سموم در قالب این مانور سراسری، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش آلودگیهای شیمیایی در چرخه تولید به شمار میرود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس با تشریح نتایج حاصل از این بازرسیها، تداوم نظارت بر چرخه توزیع نهادههای کشاورزی را به عنوان یک اصل ضروری در دستور کار سازمان قرار داد. هرگونه فعالیت داروخانههای گیاهپزشکی خارج از چارچوبهای قانونی و فنی، مواجهه با اعمال قانون و پیگرد متخلفان را در پی دارد و ارتقای خدمات تخصصی گیاهپزشکی در جهت حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی با جدیت دنبال میشود.