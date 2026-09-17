مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: با گذر از اوج بار مصرف تابستان ۱۴۰۵ و ورود به فصل تعمیرات، گام نخست برنامه آمادگی واحد‌های حرارتی کشور برای ورود به اوج بار مصرف آینده برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عملیات تعمیرات اساسی و رفع عیوب فنی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان، با مشارکت فعال کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران کلید خورد. این اقدام، نقطه آغاز برنامه جامع تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور برای تضمین پایداری شبکه در اوج بار مصرف سال آینده است.

در همین راستا محمدباقر لطفی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این رابطه اظهار کرد: با گذر از اوج بار مصرف تابستان ۱۴۰۵ و ورود به فصل تعمیرات، گام نخست برنامه آمادگی واحد‌های حرارتی کشور برای ورود به اوج بار مصرف آینده برداشته شد. برنامه تعمیرات نیروگاهی، یکی از حیاتی‌ترین اقدامات شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است تا تأمین برق پایدار در گرم‌ترین روز‌های سال تضمین شود.

او با اشاره به دستاورد‌های اخیر در صنعت برق حرارتی افزود: در اوج بار مصرف اخیر، با تدوین برنامه ملی ۱۰۵ هزار مگاواتی تعمیرات و ارتقای توان، علی‌رغم شرایط سخت جنگی و تهدیدات زیرساختی، توانسته شد میزان خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته به حداقل برسد که این توفیق محسوس، مبین اثربخشی برنامه ملی تعمیرات گذشته است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در ادامه تبیین کرد که بر اساس سیاست‌های ابلاغی و تکالیف ملی تعمیرات ۱۱۵ هزار مگاواتی اخیر، تمامی ارکان شرکت برای شروع قدرتمند فصل تعمیرات و ارتقای آمادگی ظرفیت‌های نیروگاهی کشور، برنامه‌ای جامع و مدون را به اجرا درآورده‌اند تا پایداری شبکه سراسری در اوج بار مصرف ۱۴۰۶ به طور کامل محقق شود.

لطفی در خصوص جزئیات عملیاتی پروژه نیروگاه کرمان خاطرنشان کرد: مطابق با نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان، عملیات تخصصی شینه‌های استاتور ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی گاز این نیروگاه در کارگاه‌های این شرکت آغاز شده است. این تجهیز حیاتی که پیش‌تر به دلیل آسیب‌های الکتریکی از مدار خارج شده بود، هم‌اکنون در مراحل اولیه تعمیرات اساسی قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خط تولید برق بازگردد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی همچنین در خصوص رفع چالش‌های فنی در سطح کشور تأکید کرد: با توجه به تنوع تیپ و نوع تجهیزات در نیروگاه‌های گاز، بخار و سیکل ترکیبی کشور، شرکت ما این توانمندی را دارد که ساخت و سرویس انواع شینه‌ها در هر کلاس، توان و ظرفیت را در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین صرفه اقتصادی در کارگاه‌های تخصصی خود به سرانجام برساند.

برچسب ها: مدیریت مصرف ، تعمیرات نیروگاهی ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
شبکه برق جنوب کشور برمدار پایداری/ ۷۲ پروژه تعمیرات نیروگاهی با ظرفیت ۱۸ هزار مگاوات در دست اقدام است
بازسازی و رفع عیب ۱۲ روتور ژنراتور نیروگاهی با تلاش متخصصان داخلی
مجازات حبس و ابطال پروانه برای ماینرهای غیرمجاز / قطع برق یارانه‌ای واحدهای متخلف به مدت یک سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
آخرین اخبار
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ورود موج جدید بارشی به کشور از روز جمعه
پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
آغاز عملیات اجرایی خط جدید برداشت و انباشت فولاد
یارانه نقدی شهریور ماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می شود
احیای همکاری اتاق ایران و مرکز تجارت بین‌الملل در ژنو
سومار ،سامان و دلاوران در مسیر توسعه؛ آماده‌سازی زیرساخت‌ها با شتاب ادامه دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۵ شهریور
قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان است/ جلوگیری از خروج ارز با خودکفایی در تولید شیرخشک نوزاد
رشد بیش از ۳۵ هزار واحد شاخص کل بورس/ غزنجان به بورس رسید
بانک مرکزی: فعلا برنامه‌ای برای اوراق سلف ارزی وجود ندارد
تدابیر ویژه برای تامین برق پایدار در زمستان؛ حفظ ذخایر سوخت نیروگاهی تا پیش از فصل سرد
نوری: ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های تجاری به سرمایه‌گذاران ایران و افغانستان معرفی شود
۱۶ کیلومتر نخست منطقه سه آزادراه تهران ـ شمال در حال ساخت است 
پاک‌نژاد: ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت در مسیر بازگشت قرار گرفت
۳۰۰ هزارتومان کف افزایش کالابرگ است/ وعده تعیین تکلیف سهام عدالت تا پایان تابستان به کجا رسید؟+ فیلم
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه از شنبه آغاز می‌شود
رشد ۱۲۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده
ورود ارز‌های خانگی به چرخه اقتصاد از طریق صندوق ارزی
بیش از ۲۰ درصد پس‌انداز مردم از چرخه سرمایه‌گذاری خارج می‌شود
توسعه صادرات آبزیان ایران به روسیه در دستور کار قرار گرفت