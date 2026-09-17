باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عملیات تعمیرات اساسی و رفع عیوب فنی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان، با مشارکت فعال کارکنان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران کلید خورد. این اقدام، نقطه آغاز برنامه جامع تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور برای تضمین پایداری شبکه در اوج بار مصرف سال آینده است.

در همین راستا محمدباقر لطفی، مدیرعامل این شرکت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این رابطه اظهار کرد: با گذر از اوج بار مصرف تابستان ۱۴۰۵ و ورود به فصل تعمیرات، گام نخست برنامه آمادگی واحد‌های حرارتی کشور برای ورود به اوج بار مصرف آینده برداشته شد. برنامه تعمیرات نیروگاهی، یکی از حیاتی‌ترین اقدامات شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی است تا تأمین برق پایدار در گرم‌ترین روز‌های سال تضمین شود.

او با اشاره به دستاورد‌های اخیر در صنعت برق حرارتی افزود: در اوج بار مصرف اخیر، با تدوین برنامه ملی ۱۰۵ هزار مگاواتی تعمیرات و ارتقای توان، علی‌رغم شرایط سخت جنگی و تهدیدات زیرساختی، توانسته شد میزان خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته به حداقل برسد که این توفیق محسوس، مبین اثربخشی برنامه ملی تعمیرات گذشته است.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در ادامه تبیین کرد که بر اساس سیاست‌های ابلاغی و تکالیف ملی تعمیرات ۱۱۵ هزار مگاواتی اخیر، تمامی ارکان شرکت برای شروع قدرتمند فصل تعمیرات و ارتقای آمادگی ظرفیت‌های نیروگاهی کشور، برنامه‌ای جامع و مدون را به اجرا درآورده‌اند تا پایداری شبکه سراسری در اوج بار مصرف ۱۴۰۶ به طور کامل محقق شود.

لطفی در خصوص جزئیات عملیاتی پروژه نیروگاه کرمان خاطرنشان کرد: مطابق با نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان، عملیات تخصصی شینه‌های استاتور ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی گاز این نیروگاه در کارگاه‌های این شرکت آغاز شده است. این تجهیز حیاتی که پیش‌تر به دلیل آسیب‌های الکتریکی از مدار خارج شده بود، هم‌اکنون در مراحل اولیه تعمیرات اساسی قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خط تولید برق بازگردد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی همچنین در خصوص رفع چالش‌های فنی در سطح کشور تأکید کرد: با توجه به تنوع تیپ و نوع تجهیزات در نیروگاه‌های گاز، بخار و سیکل ترکیبی کشور، شرکت ما این توانمندی را دارد که ساخت و سرویس انواع شینه‌ها در هر کلاس، توان و ظرفیت را در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین صرفه اقتصادی در کارگاه‌های تخصصی خود به سرانجام برساند.