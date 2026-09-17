رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان از رسیدگی و تعیین تکلیف ۲۲ پرونده کثیرالشاکی در دادسراها، دادگاه‌ها و دادگاه‌های تجدیدنظر استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی دهقانی در جلسه شورای مشورتی نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی در استان خوزستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲ پرونده کثیرالشاکی در مراحل مختلف رسیدگی در دادسراها، دادگاه‌ها و دادگاه‌های تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: مجموع شکات این پرونده‌ها ۱۱ هزار و ۸۵۸ نفر بوده است که رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها، گامی مهم در راستای صیانت از حقوق مردم، احقاق حقوق مالباختگان و تسریع در فرآیند رسیدگی‌های قضایی محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، تصریح کرد: این پرونده‌ها به دلیل تعدد شکات و آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و باید با جدیت، دقت و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.

دهقانی بر تداوم روند نظارت و پیگیری این پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده‌های کثیرالشاکی و پیگیری اجرای احکام صادرشده، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در راستای احقاق حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

برچسب ها: پرونده کثیرالشاکی ، دادگستری خوزستان
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