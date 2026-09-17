فرمانده انتظامی نی‌ریز از بازگشت ۴۵ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب یک شهروند مالباخته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم‌اله کرمی گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم با سو استفاده از اعتماد شاکی و با ادعای امکان خرید و واردات کالا از کشور‌های همسایه، مبلغی حدود ۴۵ میلیارد ریال از وی دریافت کرده، اما پس از دریافت وجه از انجام تعهدات خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی، هویت متهم که در خارج از کشور بود شناسایی و پس از هماهنگی و تشکیل پرونده قضایی نسبت به عودت مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به حساب مالباخته اقدام شد.

سرهنگ کرمی از شهروندان درخواست کرد قبل از هرگونه پرداخت وجه در معاملات فضای مجازی، از هویت و اعتبار فروشنده اطمنیان حاصل کرده و از واریز وجه به حساب افراد ناشناس خودداری کنند.

منبع پلیس فارس

برچسب ها: کلاهبرداری ، خرید کالا ، فرماندهی نیروی انتظامی ، نی ریز ، کشورهای همسایه
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