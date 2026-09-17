باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مرتضی موصلی در آیین توزیع ۵۰ هزار بسته تحصیلی ویژه دانش‌آموزان تحت حمایت این کمیته، با اشاره به حضور خیرین و مسئولان استان در این مراسم، گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، یک بار دیگر توفیق پیدا کردیم که با حضور جمعی از خیرین شیراز گرد هم بیاییم.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس افزود: استان فارس از بیش از ۵۳۰ هزار نیرو برخوردار است و دارای تاریخ، فرهنگ و تمدن غنی است. یکی از برجستگی‌های مردم عزیز استان، حضور در توسعه استان و توجه به مسائل خانواده‌ها به‌ویژه از لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی است. امسال نیز شاهد حضور چشمگیر خیرین حقیقی و حقوقی در جشن عاطفه‌ها بودیم که از ۱۵ مردادماه کار خود را آغاز کردیم و آیین جشن‌ها با شعار «آینده» برگزار شد.

موصلی با اشاره به گزارش توسعه مشارکت‌های مردمی استان گفت: تا به امروز از ۱۵ مردادماه، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از منابع خیرین حقیقی برای کمک به تحصیل دانش‌آموزان عزیز جمع‌آوری شده است.

او گفت: مجموعه کمیته امداد و آموزش و پرورش با هماهنگی یکدیگر در این برنامه‌ریزی می‌کنند تا بخشی از نیاز‌های مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان و هزینه‌های دیگر آموزشی را تأمین کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار بسته تحصیلی با عنایت خیرین و نیکوکاران گرانقدر استان تهیه شده و تقریباً با ۵۲ هزار دانش‌آموز تحت پوشش، انشالله ظرف چند روز آینده جمع‌آوری و تقدیم دانش‌آموزان خواهد شد که می‌خواهند سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط نامناسب معیشتی خانواده از تحصیل محروم شود.

سید احمد احمدی‌زاده با قدردانی از خیرین، بانک‌ها و دستگاه‌های مشارکت‌کننده اظهار کرد: امروز شاهد یک اقدام ارزشمند و ماندگار هستیم و شاید در نگاه نخست یک بسته لوازم التحریر مجموعه‌ای از چند قلم وسیله آموزشی به نظر برسد، اما واقعیت این است که ارزش این اقدام بسیار فراتر از ارزش مادی آن است.

او با بیان اینکه پشت هر دفتر و قلمی یک پیام مهم است و اینکه هیچ دانش اموری نباید احساس کند که بدلین شرایط اقتصادی خانواده آش از مسیر تحصیل و پیشرفت عقب مانده است و این پیام، پیام همدلی و مسئولیت اجتماعی است.

احمدی‌زاده با بیان اینکه آثار این اقدامات فراتر از ارزش مادی آنهاست، افزود: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، زمینه تداوم تحصیل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را فراهم می‌کند و آثار مثبت آن در خانواده‌ها و جامعه نمایان خواهد شد.

معاون استاندار فارس با اشاره به سابقه فعالیت‌های خیرخواهانه در استان گفت: فارس همواره یکی از کانون‌های مهم فرهنگ نیکو کاری، وقف، خیر اندیشی و مشارکت اجتماعی در کشور بوده است، مردم این استان بار‌ها نشان دادند که در زمان سختی کنار یکدیگر می‌ایستند و برای حل مسائل جامعه احساس مسئولیت می‌کنند همانند ایام جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر بحران‌ها و این سرمایه اجتماعی برای استان فارس یک ظرفیت کم نظیر است.

او با اشاره به اینکه هر دفتر و قلمی که امروز بدست دانش آموز می‌رسد می‌تواند مقدمه یک موفقیت بزرگ باشد موفقیتی که شاید سال‌ها بعد در قالب یک معلم، پزشک، مهندس، پژوهشگر یا مدیر کارآمدبه جامعه بازگردد و اینجاست که مفهوم آینده سازان معنا پیدا می‌کند.

احمدی‌زاده همچنین از مشارکت خیرین، نهاد‌های حمایتی و برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در اجرای برنامه‌های حمایتی قدردانی کرد و گفت: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عدالت آموزشی و افزایش امید در میان خانواده‌های نیازمند باشد.