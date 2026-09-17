خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز در قانون بودجه، موضوع شناسایی مجدد و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت مطرح شد، اما تا پایان سال هیچ سبد سهامی برای این منظور به تصویب دولت نرسید تا امکان اجرای آن فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌و‌گو با رسانه ملی گفت: در سال ۱۴۰۱ مجدداً در قانون بودجه موضوع شناسایی جاماندگان سهام عدالت مطرح شد، اما متأسفانه تا پایان سال هیچ سبد سهامی به تصویب دولت نرسید تا امکان اجرای آن فراهم شود.

او افزود: از آنجا که قانون بودجه یک‌ساله است، امکان اجرای آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های بعد فراهم نشد. به هر حال، اگر قرار باشد تصمیمی در خصوص این موضوع گرفته شود، قاعدتاً باید به یک تصمیم تقنینی و تعیین تکلیف از جهت سهام موکول شود؛ یعنی ابتدا باید حکم قانونی آن ابلاغ شود و مشخص شود که اصلاً سهامی در این زمینه وجود دارد یا خیر، سپس تصمیمی در این خصوص گرفته شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همچنین باید سهامی وجود داشته باشد که قابلیت جبران سال‌هایی را که افراد به هر دلیلی نتوانستند ثبت‌نام کنند، داشته باشد.

عالی‌پور اظهار کرد: به نظر می‌رسد در طی این سال‌ها، بعد از سال ۱۴۰۱، دیگر احتمالی برای اینکه مجدداً این فرصت داده شود، وجود ندارد؛ اما در هر صورت قانون‌گذاران اگر در این زمینه بحثی دارند، باید آن را مطرح کنند یا اگر دولت پیشنهادی دارد، باید پیشنهاد اولیه خود را مطرح کند.

او در پایان گفت: تا آن زمان، هیچ اقدامی در این زمینه برای سازمان خصوصی‌سازی متصور نیست.

برچسب ها: خصوصی سازی ، سهام عدالت
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