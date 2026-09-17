برآورد دانشگاه براون نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ ایران حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، هزینه‌های سوخت در آمریکا را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده و جنگ با ایران هزینه‌ای ۱۲ رقمی را بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی گذاشته است.

بر اساس برآورد آزمایشگاه راهکار‌های اقلیمی دانشگاه براون، مصرف‌کنندگان آمریکایی در مجموع حدود ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند؛ هزینه‌ای که در صورت نبود جنگ علیه ایران و اختلالات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین متحمل نمی‌شدند.

این رقم به‌طور متوسط به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی در روز از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه می‌رسد.

افزایش اخیر قیمت نفت خام نیز نشان می‌دهد این هزینه در هفته‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت.

بر اساس این برآورد، تنها هزینه اضافی بنزین به ۵۹ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی آمریکایی‌ها تاکنون ۵۹ میلیارد دلار بیشتر از میزانی که بدون جنگ برای بنزین پرداخت می‌کردند، هزینه کرده‌اند.

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث شده بسیاری از خانواده‌های آمریکایی پس‌انداز کمتری داشته باشند و هزینه‌های خود را در بخش‌های دیگر کاهش دهند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داده که اختلال در بازار جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، در کنار اختلالات مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، فشار بیشتری بر بازار سوخت آمریکا وارد کرده است.

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، که در مقاطعی به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسیده، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت سوخت در آمریکا بوده است. ادامه اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار جهانی انرژی وارد کند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به تنش ها در باب المندب و آسیب دیدن بخشی از ظرفیت پالایش نفت روسیه اشاره کرده است؛ عواملی که در کنار جنگ ایران، عرضه جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده‌اند.

با ادامه اختلال در جریان تجارت انرژی و بالا ماندن قیمت نفت، رقم هزینه اضافی پرداخت‌شده از سوی مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز می‌تواند افزایش یابد.

از همان هفته‌های نخست جنگ علیه ایران، افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های سوختی به یکی از پیامدهای اقتصادی مهم در آمریکا تبدیل شد. دانشگاه براون از ابتدای جنگ، هزینه اضافی پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان آمریکایی برای بنزین و گازوئیل را رصد کرده است.

در مراحل اولیه، این هزینه اضافی در ماه‌های نخست جنگ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید؛ اما با ادامه اختلال در جریان نفت و افزایش قیمت جهانی انرژی، رقم به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

منبع: وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: قیمت سوخت ، جنگ ایران
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