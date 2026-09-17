باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سرمست در آیین افتتاح باند برگشت کنارگذر ایلخچی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، مسئولان محلی، نمایندگان مجلس و پیمانکار طرح اظهار کرد:این طرح از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال‌های گذشته چندین بار دچار فراز و نشیب شده بود، اما طی یک و نیم سال اخیر شتاب قابل توجهی گرفته و به سرانجام رسیده است.



وی افزود: این طرح پس از سال‌ها توقف طی یک و نیم سال گذشته شتاب گرفت و به بهره برداری رسید و تلاش می‌کنیم با تامین منابع مالی باند دوم آن نیز ظرف یک سال آینده تکمیل شود.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیگیری‌های رئیس جمهور برای تسریع در اجرای این طرح گفت: رئیس جمهور در دیدار‌های رسمی و غیررسمی بر تسریع این طرح تاکید داشتند و وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه نیز در این زمینه همکاری و پیگیری‌های لازم را انجام دادند.



سرمست با بیان اینکه کنارگذر ایلخچی تنها یک کمربندی برای این شهر نیست ادامه داد: این طرح در مسیر ارتباطی شمال و جنوب استان و شمال غرب کشور قرار گرفته و نقش مهمی در روان سازی تردد در این راهگذر دارد.



وی اظهار کرد: رفع گره‌های ترافیکی، کاهش زمان سفر، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات از آثار مهم بهره برداری از این طرح است.



استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: حدود ۲۰ دقیقه کاهش زمان سفر در این مسیر می‌تواند برای رانندگان و مسافران اهمیت داشته باشد، به ویژه اینکه توقف در گره‌های ترافیکی علاوه بر اتلاف وقت، موجب نارضایتی و خستگی رانندگان می‌شود.



سرمست با تاکید بر ضرورت تکمیل باند دوم کنارگذر ایلخچی گفت: پیگیری تامین منابع مالی برای اجرای باند دوم در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، این بخش نیز با سرعت بیشتری اجرا شود.



وی افزود: پیمانکار قول داده است باند دوم نیز ظرف یک سال آینده به بهره برداری برسد و مدیریت استان برای تامین منابع و تسریع در اجرای آن پیگیری خواهد کرد.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت طرح‌های عمرانی استان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری، اجازه نداده‌ایم طرح‌های عمرانی استان متوقف شوند و آذربایجان‌شرقی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.



سرمست گفت: براساس ارزیابی‌های انجام شده از سوی وزارت کشور، آذربایجان شرقی از نظر حجم طرح‌های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت رتبه نخست کشور را کسب کرده است.



وی گفت: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و طرح‌های زیربنایی، مسیر توسعه استان را هموار می‌کند و باید تلاش شود طرح‌های عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.



گفتنی است باند برگشت کنارگذر ایلخچی ۱۲ کیلومتر طول دارد و ارزش روز اجرای آن ۴.۵ همت اعلام شده است. کاهش روزانه تردد حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه از داخل شهر ایلخچی و صرفه جویی روزانه حدود هزار لیتر سوخت از دیگر نتایج اجرای این طرح است.

منبع:استانداری آذربایجان شرقی