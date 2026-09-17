\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0627\u062f\u06cc \u062e\u0631\u0633\u0646\u062f\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0639\u0633\u0644 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627