مدیر جهادی کشاورزی مراغه گفت: مراغه رتبه نخست تولید عسل در آذربایجان شرقی را دارد و پیش بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن عسل تولید شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خرسندی گفت:پیش بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن عسل تولید شود که نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 

 

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منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: تولید عسل ، جهاد‌کشاورزی
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