شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام فرزندآوری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزند آوری جزئی از سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده دولت است. این تسهیلات، به خانواده‌های دارای نوزاد یا کودک اهدا می‌شود تا کمک هزینه‌ای برای تأمین مخارج فرزندان باشد. بر این اساس خانواده‌های بیش از دو فرزند که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشند، می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، مدت ۷ ماه است برای وام فرزند آوری ثبت نام کردم نوبتم نشده است. حالا حذف ثبت نام کردم تا بانک عوض کنم. سایت مشکل وجود دارد و نمی‌توانم ثبت نام کنم. کافی نت هم رفتم وهمین مشکل وجود دارد، لطفا پیگیری کنید.

 

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برچسب ها: تسهیلات بانکی ، سوژه خبری ، وام فرزندآوری
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