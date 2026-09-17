باشگاه خبرنگاران جوان - سید پرهام منفرد از تداوم اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با هدف پایش و اصلاح الگوی مصرف مشترکان تجاری خبر داد و گفت: در جریان مانور پایش مشترکان تجاری در محدوده بلوار ولایت، تیون و بیدزرد، شیراز ۴۵ واحد تجاری مورد بازدید قرار گرفت که در ۲۵ واحد، مصارف غیرضروری شناسایی و ۳۰ تذکربه مشترکان پرمصرف داده شد. همچنین ۱۵ مورد روشنایی غیر متعارف شناسایی و برای اصلاح آن اقدام شد.

مدیر برق ناحیه ۷ شیراز، با اشاره به اجرای این برنامه در قالب طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» اظهار کرد: این مانور با مشارکت ۳ گروه دو نفره و با تمرکز بر مشترکان تجاری پرمصرف انجام شد و هدف اصلی آن، شناسایی و کاهش مصارف غیرضروری و کمک به اصلاح الگوی مصرف برق در واحد‌های تجاری است.

او افزود: در جریان این بازدیدها، ضمن ارائه تذکر و توصیه‌های لازم به مشترکان، مواردی همچون استفاده از روشنایی‌های اضافی و تزئینی، ریسه‌های پرمصرف مقابل مغازه‌ها و روشنایی نامتعارف سردرب واحد‌های تجاری مورد بررسی قرار گرفت و بر حذف این مصارف تأکید شد.

منفرد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصرف برق واحد‌های تجاری می‌تواند با اصلاح رفتار مصرفی کاهش یابد، گفت: استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف LED، حذف لامپ‌های اضافی و روشنایی‌های تزئینی و مدیریت روشنایی در ساعات غیرضروری، از جمله اقداماتی است که بدون ایجاد اختلال در فعالیت واحد‌های تجاری می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند.

مدیر برق ناحیه ۷ شیراز همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف سیستم‌های سرمایشی تأکید کرد و گفت: تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، ضمن تأمین دمای آسایش، از افزایش بی‌رویه مصرف برق جلوگیری می‌کند و یکی از توصیه‌های مهم در بازدید از واحد‌های تجاری است.

او ادامه داد: اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با هدف تداوم ارتباط میدانی با مشترکان و شناسایی ظرفیت‌های کاهش مصرف ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با آموزش، تذکر و همراهی صاحبان واحد‌های تجاری، زمینه کاهش مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از انرژی فراهم شود.

منفرد در پایان از همکاری مشترکان و حضور فعالانه همکاران امور برق منطقه ۷ و معاونت فروش و خدمات مشترکین، به‌ویژه دفتر مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز وظیفه تامین و توزیع برق پایدار در کلان شهر شیراز و ۹ شهرستان پیرامون در محدوده ۱۵۰ کیلومتری را بر عهده دارد و چهارمین شرکت بزرگ توزیع نیروی برق در کشور است.