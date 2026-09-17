گام شورای شهر برای پایان آشفتگی بصری در شیراز/ تبدیل عوارض تابلوهای شخصی به «بهای خدمات» کلید خورد

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، با تشریح مباحث مطرحشده در این کمیسیون، ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، تعیین تکلیف عوارض تابلوهای شخصی، تکمیل ممیزی تابلوهای اصناف، توسعه پنلهای خورشیدی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز مطالعات شهری را از مهمترین موضوعات مورد بررسی عنوان کرد.
او با اشاره به وضعیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر گفت: در حال حاضر حدود یکهزار تابلوی تبلیغاتی در اختیار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قرار دارد که تقریباً نیمی از آنها بهصورت مستقیم توسط این سازمان مدیریت میشود و بخش دیگر در اختیار معاونتها و سازمانهای مختلف شهرداری است.
زارعی افزود: برای ساماندهی این وضعیت، آییننامهای جامع تدوین شده که پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون، مراحل تصویب را طی کرده است. در این آییننامه، وظائف شورای سیاستگذاری و کمیتههای مربوط مشخص شده و هم شکل و ساختار تابلوها و هم محتوای تبلیغات مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ادامه داد: نحوه واگذاری، نوع کاربری و ضوابط مربوط به تابلوها در این آییننامه مشخص شده و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نیز گزارشی از نحوه نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی ارائه کرده است. از نظر محتوایی، اگرچه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت ذاتی دارد، اما برای جلوگیری از خلأ نظارتی، سازوکار نظارت داخلی شهرداری نیز در قراردادها و واگذاریها پیشبینی شده است.
زارعی در ادامه به درخواست برخی فعالان بخش خصوصی برای بخشودگی یا تمدید مهلت پرداخت هزینههای تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: شرایط خاص حاکم بر شهر در دوره ناآرامیها و رکود فعالیتهای اقتصادی باعث شده برخی شرکتها نتوانند از ظرفیت تبلیغاتی خود به شکل مطلوب استفاده کنند و اکنون خواستار بخشودگی یا تمدید مهلت هستند.
او افزود: این درخواستها باید با نگاه کارشناسی بررسی شود، زیرا بخشی از متقاضیان از تابلوهای متعلق به شهرداری استفاده کردهاند و بخشی دیگر با سرمایهگذاری خود سازه تبلیغاتی ایجاد کردهاند؛ بنابراین شهرداری موظف شده موضوع را بررسی کارشناسی کرده و نتیجه را برای تصمیمگیری به کمیسیون ارائه کند.
زارعی یکی از مسائل مهم این حوزه را تفاوت میان هزینههای پرداختی کانونهای تبلیغاتی و عوارض تابلوهای شخصی دانست و اظهار کرد: کانونهای تبلیغاتی برای استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی شهر در مزایدهها شرکت میکنند و گاهی مبالغ قابل توجهی میپردازند، در حالی که برخی مالکان سالهاست از دیوار یا فضای ملک شخصی خود برای نصب تابلو استفاده میکنند و شهرداری نیز برای این تابلوها عوارض دریافت کرده است.
او ادامه داد: همین موضوع موجب شکلگیری اختلافاتی شده و حتی برخی مالکان برای پیگیری حقوق خود به مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مراجعه کردهاند. از سوی دیگر، کانونهای تبلیغاتی معتقدند وقتی برای یک فضای تبلیغاتی در مزایده هزینه بالایی پرداخت میکنند، منطقی نیست تابلوهای شخصی با مبالغی بسیار پایینتر مشمول پرداخت شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که این موضوع از قالب عوارض خارج و بهعنوان بهای خدمات تعریف شود. هر تابلویی که در فضای شهری نصب میشود، چه روی ملک شهرداری و چه روی ملک شخصی، در منظر عمومی شهر اثرگذار است و باید سهم شهر در استفاده از این ظرفیت مشخص باشد.
زارعی گفت: اگر مالک بخواهد از فضای ملک خود برای تبلیغات استفاده کند یا آن را در اختیار فرد دیگری قرار دهد، باید این کار در چارچوب ضوابط روشن، کارشناسی و سازوکار عادلانه انجام شود. به همین دلیل از شهرداری خواستهایم موضوع را از طریق وزارت کشور پیگیری کند تا مبنای مشخصی برای محاسبه بهای خدمات و تعیین پایه مزایده همه تابلوها ایجاد شود.
زارعی همچنین با اشاره به وضعیت تابلوهای اصناف گفت: آشفتگی بصری شهر تنها به تابلوهای تبلیغاتی بزرگ محدود نمیشود و تابلوهای معرف کاربری واحدهای تجاری نیز بخش مهمی از این مسئله هستند. طبق ضوابط، هر واحد صنفی باید تعداد، ابعاد و نوع مشخصی از تابلو را داشته باشد، اما در برخی نقاط شاهد نصب چندین تابلو، تابلوهای چشمکزن و سازههای متعدد هستیم که چهره شهر را دچار آشفتگی کرده است.
زارعی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا افزود: برای حل این مسئله، ممیزی واحدبهواحد تابلوهای معرف کاربری در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۶۱ هزار و ۵۰۰ تابلو در سطح شهر ممیزی شده که معادل حدود ۹۵ درصد کل تابلوهای اصناف است. مرحله بعد، کنترل دقیق تعداد، ابعاد و نوع تابلوها بر اساس ضوابط جدید است و بر افزایش سرعت تکمیل این فرآیند تأکید شده است.
او درباره توسعه انرژی خورشیدی نیز گفت: پیشنهاد ایجاد مشوقهای شهرسازی برای افزایش استفاده از پنلهای خورشیدی در ساختمانها مطرح و پیشتر در کمیسیون فرعی با حضور کارشناسان بررسی شده است. حدود ۱۰ پیشنهاد کاربردی در این زمینه تهیه شده و با توجه به اینکه کمیسیون شهرسازی و معماری مسئول اصلی بررسی این پرونده است، موضوع برای جمعبندی و طی مراحل قانونی به آن کمیسیون ارجاع شده است.
زارعی درباره ایجاد بانک اطلاعات مطالعات شهری گفت: یکی از تکالیف بودجهای امسال، ایجاد بانک اطلاعات و آرشیو متمرکز مطالعات شهرداری است. تاکنون مطالعات زیادی در حوزههای مختلف انجام شده، اما پراکندگی این پژوهشها در آرشیوهای مختلف دسترسی مدیران و کارشناسان را دشوار کرده و زمینه دوبارهکاری و موازیکاری را به وجود آورده است.
او تأکید کرد: شهرداری باید این مطالعات را در یک بستر متمرکز و هوشمند قرار دهد تا موضوعاتی مانند آب، حملونقل و سایر حوزههای شهری بهصورت طبقهبندیشده قابل دسترسی باشد. ایجاد چنین سامانهای میتواند مطالعات گذشته را به سرمایهای قابل استفاده برای تصمیمگیریهای آینده تبدیل کند و شهرداری موظف است پس از عملیاتیکردن آن، گزارش نهایی را به کمیسیون ارائه دهد.