بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور

آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی همزمان با اقدامات مخرب دشمن آمریکایی در تهدید اقتصاد ایران، اقدام مهمی است که نه تنها منجر به هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و بازسازی صنایع کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی، همزمان با فشارها و تهدیدهای خارجی علیه اقتصاد ایران، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت داشته باشد. اهمیت این اقدام در آن است که منابع بانکی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر بازسازی صنایع، تأمین سرمایه مورد نیاز تولید و احیای ظرفیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.

تأمین مالی مناسب برای بازسازی و نوسازی صنایع می‌تواند به واحدهای تولیدی کمک کند تا سریع‌تر تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کرده و فعالیت خود را به سطح پیش از جنگ نزدیک کنند. تداوم این فرآیند، در کنار تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، می‌تواند از توقف طولانی‌مدت ظرفیت‌های تولیدی جلوگیری کرده و زمینه حفظ اشتغال و استمرار عرضه کالا و خدمات را فراهم سازد.

بازگشت ظرفیت‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور، می‌تواند در ادامه به افزایش تولید، توسعه صادرات و تقویت درآمدهای ارزی کشور منجر شود. افزایش عرضه و توان صادراتی همچنین می‌تواند به بهبود ظرفیت‌های درآمدزایی اقتصاد و تقویت بنیان‌های پول ملی کمک کند. از این منظر، تسهیلات بازسازی و نوسازی صرفاً یک حمایت کوتاه‌مدت نیست، بلکه در صورت تداوم و تخصیص هدفمند منابع، می‌تواند بخشی از مسیر احیای تولید، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت توان اقتصادی کشور باشد.

محمدرضا صباغیان نماینده مجلس با اشاره به شروع فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده کشور خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد در راستای ارسال بخش‌نامه به بانک‌ها و الزام آن‌ها به اعطای تسهیلات حمایتی و با تنفس بالا به بنگاه‌های اقتصادی به منظور بازسازی و نوسازی آن‌ها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. سوق دادن اعتبارات به این بخش به معنای کمک به کنترل تورم در کشور است.

وی ادامه داد: هر چقدر اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شوند، در شرایط فعلی نفع بیشتری برای کشور دارد. به ویژه با توجه به این که قرار است تسهیلات در زمینه نوسازی و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی و خرید تجهیزات به کار گرفته شود، این اقدام وزارت اقتصاد مثبت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی بر اثر جنگ تحمیلی آسیب جدی دیده‌اند و حمایت از آن‌ها جزو وظایف دولت است. به درستی وزارت اقتصاد اعطای تسهیلات حمایتی به آن‌ها را در دستور کار دارد.

صباغیان گفت: دولت برنامه جدی برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور و فلج کردن اقتصاد ملی تدارک دیده است. در پاسخ به این سیاست‌های خصمانه به درستی وزارت اقتصاد اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی همچون اعطای تسهیلات بازسازی و نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی کرده است. 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی و بر اثر جنگ تحمیلی، منابع مالی دولت محدود شده است. بر همین اساس، باید سیاست‌ها طوری تنظیم شود که ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، زمینه برای سوق یافتن منابع به بخش‌های مولد اقتصادی فراهم شود.

صباغیان در پایان گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی همزمان با اقدامات مخرب دشمن آمریکایی در تهدید اقتصاد ایران، اقدام مهمی است که نه تنها منجر به هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و بازسازی صنایع کشور خواهد شد؛ بلکه موجب بازگشت ظرفیت تولید به قبل از جنگ و همچنین افزایش درآمدهای ارزی کشور و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد.

برچسب ها: ارز ، رشد اقتصادی
خبرهای مرتبط
واردات ۱۷ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال/ مصرف ماهانه ۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
آخرین اخبار
بازسازی صنایع با اتکا به منابع مالی کشور
خبری از اعطای سهام عدالت به جاماندگان نیست
گام نخست آمادگی برای اوج بار مصرف ۱۴۰۶ برداشته شد/ آغاز تعمیرات اساسی ژنراتور ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان
۱۲ عرضه اولیه جدید در راه بورس تهران تا پایان/ شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم می‌آیند
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم چقدر است؟
ورود موج جدید بارشی به کشور از روز جمعه
پرداخت ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران کشور آغاز شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
آغاز عملیات اجرایی خط جدید برداشت و انباشت فولاد
یارانه نقدی شهریور ماه دهک‌های اول تا سوم واریز شد
بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می شود
احیای همکاری اتاق ایران و مرکز تجارت بین‌الملل در ژنو
سومار ،سامان و دلاوران در مسیر توسعه؛ آماده‌سازی زیرساخت‌ها با شتاب ادامه دارد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۵ شهریور
قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان است/ جلوگیری از خروج ارز با خودکفایی در تولید شیرخشک نوزاد
رشد بیش از ۳۵ هزار واحد شاخص کل بورس/ غزنجان به بورس رسید
بانک مرکزی: فعلا برنامه‌ای برای اوراق سلف ارزی وجود ندارد
تدابیر ویژه برای تامین برق پایدار در زمستان؛ حفظ ذخایر سوخت نیروگاهی تا پیش از فصل سرد
نوری: ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های تجاری به سرمایه‌گذاران ایران و افغانستان معرفی شود
۱۶ کیلومتر نخست منطقه سه آزادراه تهران ـ شمال در حال ساخت است 
پاک‌نژاد: ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت در مسیر بازگشت قرار گرفت
۳۰۰ هزارتومان کف افزایش کالابرگ است/ وعده تعیین تکلیف سهام عدالت تا پایان تابستان به کجا رسید؟+ فیلم
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری مهرماه از شنبه آغاز می‌شود
رشد ۱۲۰ درصدی استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده
ورود ارز‌های خانگی به چرخه اقتصاد از طریق صندوق ارزی
بیش از ۲۰ درصد پس‌انداز مردم از چرخه سرمایه‌گذاری خارج می‌شود
توسعه صادرات آبزیان ایران به روسیه در دستور کار قرار گرفت