شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در محور میدان امام حسین(ع)، چهارراه نواب تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حضور یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در محور میدان امام حسین(ع)، چهارراه نواب تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حضور یابند.

در این اطلاعیه آمده است: خیزش عظیم مردم ایران و بعثت ملی ایرانیان به مراحل جدیدی رسیده است و در گذر از دویستمین شب، رزمایش بزرگ مردم تهران را در روز جمعه به نظاره خواهیم نشست. تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با تهدیدها و فشارهای خارجی، همواره نشان داده که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، حضور آگاهانه، مسئولانه و همبسته مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور است که در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر، جلوه‌هایی ماندگار از همبستگی ملی، تاب‌آوری اجتماعی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی را رقم زده است.

این اطلاعیه می افزاید: ملت ایران در ماه‌های گذشته، دو دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه همچنین حوادث و تهدیدات امنیتی را پشت سر گذاشته که در آن، صیانت از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، بیش از گذشته نیازمند هم‌افزایی ظرفیت‌های دفاعی، اجتماعی و مردمی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: در چنین شرایطی، استمرار اجتماعات مردمی و حضور اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی در عرصه عمومی، جلوه‌ای از ظرفیت جامعه ایرانی برای حفظ انسجام، اتحاد مقدس، ایستادگی و عبور از شرایط دشوار پیش‌روست.

این اطلاعیه تاکید دارد: اکنون و در آستانه هفته دفاع مقدس، رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» در تهران، در ادامه سلسله اجتماعات و برنامه‌های «جان‌فدا» و با حضور گسترده اقشار، اصناف و گروه‌های مختلف مردمی برگزار می‌شود که در آن ظرفیت‌های متنوع جامعه ایرانی، از خانواده‌ها و جوانان تا پزشکان، دانشجویان، طلاب، کسبه، هنرمندان و دیگر اقشار و اصناف، در کنار ساختارهای سازمان‌یافته بسیج سرافراز حضور خواهند داشت.

این اطلاعیه یادآور شده است: همزمانی این اجتماع با هفته دفاع مقدس، فرصت دیگری برای بازخوانی میراث ماندگار ایثار و مقاومت ملت ایران و پیوند تجربه نسل‌های دوران دفاع مقدس با نسل‌های امروز فراهم می‌کند که در شرایط جدید و در مواجهه با تهدیدات نوین، با زبان و قالب‌های اجتماعی و رسانه‌ای جدید، مفاهیم مسئولیت، همبستگی و آمادگی ملی را بازنمایی می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی و امام خامنه ای (رحمت الله علیهما)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت و تجلیل از مجاهدت مدافعان وطن، از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت می‌کند، در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در محور میدان امام حسین(ع)، چهارراه نواب تا میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حضور یابند و در این رویداد بزرگ مردمی مشارکت کنند.

برچسب ها: جان فدا ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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