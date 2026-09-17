باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحي" اظهار داشت: رانندگان هنگام حرکت از تماس تلفني، ارسال و خواندن پيام و کار با تلفن همراه خودداري کرده و در صورت ضرورت، خودرو را در محل مناسب متوقف و سپس از تلفن همراه استفاده کنند.

وي افزود: نگاه راننده بايد همواره به مسير و توجه او معطوف به رانندگي باشد؛ چرا که يک پيام يا تماس مي‌تواند منتظر بماند، اما جان انسان قابل بازگشت نيست.

رئيس پليس راه در پايان خاطرنشان کرد: براي حفظ جان خود و ديگر کاربران جاده، تلفن همراه را هنگام رانندگي کنار بگذاريم و اجازه ندهيم چند لحظه حواس‌پرتي، پايان يک سفر باشد.

منبع : اطلاع رسانی پلیس