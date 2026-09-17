تنبیه انضباطی عاملانِ رفتار نامتعارف با یک متهم

مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی اعلام کرد: در پیِ انتشار ویدئویِ مربوط به مأموران انتظامی شهر تبریز مبنی بر بروزِ رفتارِ نامتعارف با یک متهم؛ طی بررسی به‌عمل آمده مشخص شد که این‌ اتفاق در ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فردِ مذکور در نزاعِ خیابانی رُخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی گفت: در پیِ انتشار ویدئویِ مربوط به مأموران انتظامی شهر تبریز مبنی بر بروزِ رفتارِ نامتعارف با یک متهم؛ طی بررسی به‌عمل آمده مشخص شد که این‌ اتفاق در ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ و پس از دستگیری فردِ مذکور در نزاعِ خیابانی رُخ داده است.

برابر قوانینِ انضباطیِ فراجا در همان زمان فرمانده انتظامیِ استان نفرات دخیل در حادثه را تنبیه و انتظار خدمت نمود که سیرِ مراحل قانونی و اقدامات تنبیهیِ تکمیلی برای برخورد شدیدتر با این افراد در کمیسیون قضائی و انضباطیِ بازرسی کلِ فراجا در دستِ اقدام است.

همچنین در بررسی سوابقِ متهم مشخص شد که دارایِ جرائم متعدد از جمله قمه کشی، نزاع و مزاحمتِ خیابانی برایِ شهروندانِ تبریزی و  توزیع مواد مخدر بوده؛ که البته این موضوع نافیِ رفتار نامتعارف و خارج از استانداردهایِ قانونیِ مأموران نیست.

فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی تأکید می‌نماید که هر رفتار خارج از عرف و قانون توسط مأموران بدون اغماض بررسی و به اطلاعِ افکارعمومی خواهد رسید. همچنین برخورد با افرادی که مخلِّ امنیت و آسایش شهروندان هستند همواره در دستورکار بوده و مُرِّ قانون در این خصوص اعمال خواهد شد.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، فضای مجازی
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