باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه صندوق‌های درآمد ارزی اظهار کرد: این صندوق‌ها جزو یکی از مواد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هستند که در مجلس یازدهم مصوب شد و اساس شکل‌گیری آنها این است که پروژه‌هایی که به یک معنا ارزبر هستند و نیاز به ارز خارجی دارند، بتوانند از طریق انتشار اوراق یا از طریق همین صندوق‌ها تأمین اعتبار ارزی شوند.

او افزود: هدف از ایجاد این صندوق‌ها می‌تواند خوب باشد، چرا که یکی از ظرفیت‌های آن این است که ارزی را که در اختیار مردم قرار دارد، جذب کند و وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

زنگنه ادامه داد: به عنوان مثال، مردم ممکن است دلاری را که در خانه‌های خود دارند، صرفاً برای اینکه از پولشان محافظت کنند و دارایی ریالی خود را به ارز تبدیل کرده‌اند، نگهداری کنند. اگر این ارز بتواند در صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری شود، عملاً هم آن ارز از اقتصاد و چرخه اقتصادی خارج نمی‌شود و هم می‌تواند به سرمایه‌گذاری ثابت و رشد اقتصادی در کشور کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در واقع این صندوق‌ها می‌توانند یک نوع تأمین سرمایه ایجاد کنند و منابعی را که در اختیار مردم است، به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند.

او افزود: ارزی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود، از یک جهت تفاوت چندانی با ارزی که از کشور خارج می‌شود ندارد، چون در هر دو حالت عملاً این ارز از گردونه اقتصاد خارج می‌شود؛ بنابراین اگر بتوان این منابع را به جای اینکه خارج از چرخه اقتصاد باقی بمانند، وارد صندوق‌های ارزی کرد، می‌توان از آنها برای تأمین مالی پروژه‌های نیازمند ارز استفاده کرد.

زنگنه با اشاره به دیدگاهی که درباره صندوق‌های ارزی وجود دارد، گفت: برخی دوستان تصورشان این است و شاید نیتشان هم خیر باشد که اگر ما صندوق‌های ارزی ایجاد کنیم، عملاً می‌توانیم انگیزه مردم را برای نگهداری ارز در منزل از بین ببریم و این ارز‌ها را وارد ساختار اقتصادی کشور کنیم.

او ادامه داد: این نگاه از این جهت قابل توجه است که ارزی که در خانه‌ها و خارج از چرخه اقتصاد نگهداری می‌شود، می‌تواند به جای اینکه صرفاً برای حفظ ارزش دارایی نگهداری شود، از طریق صندوق‌های ارزی وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مسئله این است که باید میان این ظرفیت مثبت و آثار احتمالی دیگر آن تعادل برقرار شود. یعنی اگر قرار است ارز‌های موجود در اختیار مردم وارد صندوق‌ها شوند، باید مشخص باشد که این ارز همان ارزی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در اختیار داشته‌اند و قرار است از زیر بالشت‌ها و زیر متکا‌ها خارج شود و در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: باید ارزی را که در اختیار مردم است شفاف کرد تا مشخص باشد که این منابع همان ارز موجود در اختیار مردم است یا اینکه یک ارز جدید است که می‌تواند تقاضای جدیدی در بازار ایجاد کند.

او در پایان گفت: اگر این منابع موجود بتوانند وارد صندوق‌های ارزی شوند، ضمن اینکه ارز از چرخه اقتصاد خارج نمی‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاری ثابت و تأمین مالی پروژه‌هایی که نیاز به ارز خارجی دارند کمک کند و از این جهت، ظرفیت مثبتی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.