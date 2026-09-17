باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد رضا میرحیدری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم در محل استانداری، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف دخانیات و مواد مخدر، بر افزایش نظارت بر مراکز عرضه دخانیات و برخورد با زمینه‌های عادی‌شدن مصرف سیگار، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و دختران، تأکید کرد.

وی همچنین توسعه دسترسی کودکان و نوجوانان به برنامه‌ها و امکانات ورزشی رایگان را از اقدامات مؤثر در پرکردن اوقات فراغت، کاهش هیجانات و پیشگیری از گرایش آنان به آسیب‌های اجتماعی دانست.

فرمانده انتظامی قم با اشاره به ضرورت ساماندهی و نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی، از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف و تشدید نظارت بر سه صنف کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و واحدهای عرضه دخانیات خبر داد.

میرحیدری بر استمرار اقدامات مقابله‌ای در اطراف مراکز آموزشی و ارائه گزارش نتایج این طرح در جلسات آینده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم تأکید نمود.

منبع:استانداری قم