شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور با صلابت مردم شهرستان شهباز از توابع شهرستان شازند استان سمنان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه در صحنه محله بازنه در شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی همانند سایر نقاط کشور نیز به میدان مقاومت آمدند و بار دیگر حماسه‌ای از جنس ایثار و همدلی را به نمایش گذاشتند. مردمانی که با مشت‌های گره کرده و برافراشتن پرچم مقدس کشورمان، بار دیگر نشان دادند که راه شهدا جاودانه است و این شعله عشق هیچ وقت خاموش نمی‌شود.

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منبع: شهروندخبرنگار - مرکزی

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