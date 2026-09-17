فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه (سنگ‌شکن) به‌دلیل آلودگی هوا در شهرستان آمل متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  عباس بابایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت:در جریان بازدید و پایش زیست‌محیطی واحد‌های معدنی شهرستان آمل در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه (سنگ‌شکن) به‌دلیل آلودگی هوا متوقف شد.

او افزود: پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام خواهد شد.

بابایی گفت: مدیریت اصولی پساب و کنترل آلاینده‌های هوا از الزامات فعالیت واحد‌های معدنی و سنگ‌شکن‌هاست و واحد‌های فعال موظف‌اند فعالیت خود را منطبق با ضوابط و استاندارد‌های محیط زیستی انجام دهند.

او افزود: بی‌توجهی به الزامات محیط زیستی و استمرار فعالیت آلاینده، حسب مورد می‌تواند منجر به توقف فعالیت و پیگیری قانونی و قضایی شود و پایش واحد‌های فعال شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل آلودگی‌ها ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: زیست محیطی ، معدن شن و ماسه
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