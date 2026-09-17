وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورود تدریجی واکسن آنفلوآنزا به نظام بهداشتی کشور از اواخر شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم پنجاه و یکمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی که در هتل المپیک تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا از در گذشته از شرکت‌های اروپایی تامین می‌شد که به دلایلی آنها همکاری لازم را نداشتند؛ اما جایگزین آن را از کشورهای چین و روسیه تهیه کردیم که از آخر شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور خواهد شد و با اولویت سالمندان و گروه‌های پرخطر، تزریق می‌شود. سفارش واکسن آنفلوآنزا انجام شده و از آخر شهریور ماه به تدریج وارد سیستم می‌شود.

کمبودی در زمینه واکسن‌های برنامه واکسیناسیون عمومی نداریم

ظفرقندی در پاسخ به سوالی درباره کمبود واکسن‌های مربوط به برنامه واکسیناسیون حوزه بهداشت گفت: یک واکسیناسیون عمومی در کشور داریم که مربوط به اطفال می‌شود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد و به قدر کافی تهیه شده است. حتی در شرایط جنگی و تحریم، در زمینه واکسن‌های ضروری مشکلی نداریم اما برخی واکسن‌ها مانند آنفلوآنزا موردی است که باید در زمان خود تهیه شود.

ظفرقندی درباره خدمات اورژانس گفت: اورژانس سیستم بسیار منظمی دارد و مانند سیستم‌های نظامی است و پس از تماس از محل حادثه، همکاران اورژانس در اسرع وقت به محل می‌رسند و مهم این است که زمان را کاهش بدهیم.

وی با اشاره به تقویت ناوگان اورژانس اظهار کرد: قراردادهایی با استانداری‌ها بسته‌ایم که حدود ۵۰ درصد هزینه ناوگان آمبولانس را استانداران و ۵۰ درصد را وزارت بهداشت تامین کند تا بتوانیم ناوگان اورژانس را تقویت کنیم.

ظفرقندی اضافه کرد: پروتکل‌های دیگری را نیز دنبال می‌کنیم تا اورژانس وارد آموزش به مردم شود. این مهم است که اگر مردم آموزش دیده باشند، می‌توانند تا زمانی که اورژانس برسد، به بیماران کمک کنند.

وزیر بهداشت گفت: رسیدگی به معیشت همکاران اورژانس در زمینه حقوق و کارانه در سال گذشته انجام شده و امسال نیز تلاش می‌کنیم که اقداماتی در این زمینه انجام شود.

باید توزیع پزشک و پرستار مناسب شود

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره کمبود پزشک و پرستار در کشور اظهار کرد: کمبود پزشک یا پرستار یک موضوع و توزیع مناسب یک موضوع دیگر است؛ در حال حاضر به خصوص در زمینه پزشک و پرستار، مشکل توزیع نامناسب داریم؛ یعنی باید با تامین معیشت مناسب، توزیع را به درستی انجام بدهیم. از لحاظ تعدادی، تعداد پزشک تامین شده، اما باید توزیع مناسب شود.

منبع: ایرنا