باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرگرد احمدرضا خلخالی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عباس‌آباد با بیان اینکه عملیات ضربتی پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان عباس‌آباد با هدف برخورد با رانندگان متخلف و قانون‌گریز اجرا شد، گفت: در جریان اجرای این طرح، مأموران راهور موفق شدند ۹۷ دستگاه خودروی متخلف که دارای تخلفات حادثه‌ساز، فاقد مدارک قانونی یا دارای خلافی‌های معوقه بودند را شناسایی و توقیف نمایند.

او در ادامه افزود: اولویت اصلی پلیس راهور، حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات جاده‌ای است. برخورد با ناهنجاری‌های ترافیکی و رانندگان پرخطر بدون اغماض ادامه خواهد داشت و از تمامی همشهریان عزیز درخواست داریم با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، یاری‌گر پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.