باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - تعداد کشتیهای حامل کالا که روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند به تنها سه فروند رسید؛ این رقم یک روز پیش ۱۲ فروند بود و فاصله زیادی با میانگین روزانه حدود ۱۷ فروند در ۱۰ روز گذشته دارد.
دادههای اولیه ردیابی کشتیها نشان میدهد این آمار شامل کشتیهایی نمیشود که ممکن است برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش کرده باشند.
بر اساس دادههای شرکت کپلر که ساعت ۰۴:۴۵ به وقت گرینویچ ثبت شده است، از میان سه کشتی عبوری، یک کشتی فلهبر سوپرامکسِ خالی از مسیر ایران وارد تنگه شد و یک نفتکش خالی حامل فرآوردههای نفتی نیز از مسیری خارج از دید سامانههای ردیابی عبور کرد.
همچنین یک نفتکش پانامکس از طریق مسیری خارج از دید سامانههای ردیابی، از تنگه هرمز خارج شد.
همزمان با تشدید جنگ در منطقه خلیج فارس، تردد کشتیها در تنگه هرمز طی هفته جاری کاهش یافته است.
در دریای سرخ نیز تعداد عبور کشتیها از تنگه بابالمندب روز چهارشنبه به ۲۱ فروند رسید که نسبت به ۲۴ فروند در روز سهشنبه کاهش نشان میدهد.
منبع: آناتولی