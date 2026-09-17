باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محسن پاکنژاد با اشاره به روند افزایش تولید گازوئیل در کشور اظهار کرد: افزایش قابلملاحظهای در تولید گازوئیل داشتهایم و در حالی که تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بودیم، مدتهاست که دیگر واردات گازوئیل نداریم.
وی افزود: بخشی از این افزایش تولید به افزایش خوراک نفت خام تحویلی به پالایشگاهها و بخش دیگر به تغییر سازوکارهای فرایندی پالایشگاهها بازمیگردد.
وزیر نفت تصریح کرد: هر دو عامل موجب افزایش تولید سوخت مایع در کشور شدهاند و در مجموع ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی، از جمله گازوئیل، افزایش یافته است.
پاکنژاد همچنین با اشاره به برنامههای توسعهای صنعت پالایش کشور گفت: پیشبینی میکنیم انشاءالله تا پایان سال پالایشگاه ستاره مهر خلیج فارس نیز به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این پالایشگاه طبیعتاً در حوزه تولید بنزین، گازوئیل و سایر سوختهای مورد نیاز کشور میتواند کمک مؤثری داشته باشد.