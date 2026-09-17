معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با قدردانی از زحمات و خدمات نیرو‌های فوریت‌های پزشکی، گفت: حضور پررنگ نیرو‌های اورژانس در زمان وقوع انواع بحران‌های طبیعی و انسان ساخت، موجب دلگرمی مسؤولان استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی‌اکبر ورمقانی،  در آیین گرامیداشت روز فوریت‌های پزشکی که در ستاد دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: نیرو‌های اورژانس در روز‌های سخت جنگ، پیش‌قدم خدمت‌رسانی بودند و این ایثارگری موحب شد ما مسؤولان احساس خلاء نکنیم.

وی خطاب به حاضران گفت: شما همیشه در بحران‌ها پای کار بوده و هستید که این جای قدردانی و تشکر دارد.

ورمقانی ضمن تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه تانکر سوخت در سنندج، خاطرنشان کرد: در این حادثه نقش سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آتش‌نشانی و هلال‌احمر انکارناپذیر است، اما سخت‌ترین قسمت کار، نجات جان انسان‌ها بود که توسط کادر اورژانس انجام شد.

وی افزود: خدمات جهادی مدیران، در قبال دلسوزی، صبوری، همراهی و زحمات ۲۴ ساعته شما ناچیز محسوب می‌شود و من با عشق و ارادت در برابر شما سر تعظیم فرود می‌آورم.

معاون استاندار با بیان اینکه پیگیری مطالبات و پاداش مادی نیرو‌های اورژانس وظیفه مدیران استانی و کشوریست و اظهار داشت: این نیرو‌های زحمتکش شایسته و سزوار پاداش معنوی و اجر الهی هستند.

در پایان این مراسم از جمعی از نیرو‌های فوریت‌های پزشکی استان قدردانی شد.

منبع:استانداری

برچسب ها: کردستان ، فوریت های پزشکی ، نیروهای اورژانس
خبرهای مرتبط
۲ کشته و ۷ مصدوم در حادثه تصادف محور دیواندره_ بیجار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان مرکز برتر حوزه پژوهشی کشور است
سانحه رانندگی در محور دیواندره یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حضور پررنگ فوریت‌های اورژانس در بحران‌ها، موجب دلگرمی مسؤولان است
آخرین اخبار
حضور پررنگ فوریت‌های اورژانس در بحران‌ها، موجب دلگرمی مسؤولان است