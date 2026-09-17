باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر ورمقانی، در آیین گرامیداشت روز فوریتهای پزشکی که در ستاد دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای اورژانس در روزهای سخت جنگ، پیشقدم خدمترسانی بودند و این ایثارگری موحب شد ما مسؤولان احساس خلاء نکنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما همیشه در بحرانها پای کار بوده و هستید که این جای قدردانی و تشکر دارد.
ورمقانی ضمن تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه تانکر سوخت در سنندج، خاطرنشان کرد: در این حادثه نقش سایر دستگاههای خدماترسان مانند آتشنشانی و هلالاحمر انکارناپذیر است، اما سختترین قسمت کار، نجات جان انسانها بود که توسط کادر اورژانس انجام شد.
وی افزود: خدمات جهادی مدیران، در قبال دلسوزی، صبوری، همراهی و زحمات ۲۴ ساعته شما ناچیز محسوب میشود و من با عشق و ارادت در برابر شما سر تعظیم فرود میآورم.
معاون استاندار با بیان اینکه پیگیری مطالبات و پاداش مادی نیروهای اورژانس وظیفه مدیران استانی و کشوریست و اظهار داشت: این نیروهای زحمتکش شایسته و سزوار پاداش معنوی و اجر الهی هستند.
در پایان این مراسم از جمعی از نیروهای فوریتهای پزشکی استان قدردانی شد.
منبع:استانداری