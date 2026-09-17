باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها، رانندگان و همه کاربران ترافیکی برای تأمین ایمنی دانش‌آموزان تأکید کرد.

او افزود: رانندگان در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، با سرعت مطمئنه و دقت بیشتری در معابر و محور‌های پرتردد تردد کنند و هنگام نزدیک شدن به مدارس، گذرگاه‌های عابر پیاده و محل عبور دانش‌آموزان، سرعت خود را کاهش دهند.

سرهنگ عبادی گفت: والدین هنگام جابه‌جایی فرزندان با خودرو، استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان را جدی بگیرند و از توقف دوبله و توقف‌های طولانی‌مدت در اطراف مدارس پرهیز کنند.

او افزود: خانواده‌ها در صورت استفاده فرزندان از دوچرخه یا موتورسیکلت، رعایت مقررات و تجهیزات ایمنی را مورد توجه قرار داده و وسایل نقلیه را در اختیار افراد فاقد شرایط قانونی قرار ندهند.

سرهنگ عبادی گفت: دانش‌آموزان هنگام عبور از معابر از دویدن ناگهانی، عبور از میان خودرو‌ها و استفاده از تلفن همراه خودداری کرده و از مسیر‌های ایمن و گذرگاه‌های مشخص‌شده استفاده کنند.

او افزود: رانندگان سرویس مدارس موظف‌اند ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سلامت و امنیت دانش‌آموزان را در اولویت قرار داده و از سوار یا پیاده کردن آنان در نقاط ناایمن خودداری کنند.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به افزایش حجم تردد در ساعات فعالیت مدارس، رانندگان با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کرده و از عجله، سبقت غیرمجاز، حرکات پرخطر و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنند.