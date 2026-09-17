جانشین فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا با تأکید بر اینکه نیروهای فنی در خط مقدم پشتیبانی عملیاتی قرار دارند، چرخه تعمیر و نگهداری را رکنی کلیدی در حفظ سطح آمادگی رزمی و قابلیت تجهیزات ارتش دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ مصطفی رضایی اظهار کرد: تعمیر و نگهداری، یکی از ارکان مهم چرخه آمادگی و پشتیبانی در نیرو‌های مسلح است؛ حوزه‌ای که تلاش کارکنان آن، نقش مستقیمی در حفظ قابلیت و آماده‌به‌کاری تجهیزات و استمرار مأموریت‌های سازمانی دارد.

جانشین فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 نزاجا گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آمادگی، توجه جدی به حوزه تعمیر و نگهداری و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب است. کارکنان این حوزه با تخصص، تعهد و روحیه جهادی، در خط مقدم پشتیبانی فنی قرار دارند و تلاش آنان در افزایش آمادگی و توانمندی مجموعه، بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

او گفت: طرح‌های لبیک نیز با رویکرد ارتقای انگیزه، شناسایی ظرفیت‌ها و توجه به سرمایه انسانی و تخصصی کارکنان دنبال می‌شود و امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، شاهد ارتقای بیش از پیش کیفیت خدمات و آمادگی مجموعه باشیم.

جانشین فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 نزاجا گفت: کارکنان حوزه تعمیر و نگهداری، با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه عملی، وظیفه خطیر حفظ، بازآماد و آماده‌سازی تجهیزات را بر عهده دارند؛ مأموریتی که استمرار آن، نیازمند دقت، سرعت عمل، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی است.

او در ادامه افزود: تجلیل از سرمایه‌های انسانی و کارکنان متخصص حوزه تعمیر و نگهداری، گامی در مسیر تقویت انگیزه، ارتقای آمادگی و تحقق اهداف طرح‌های «لبیک» در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 نزاجاست.

در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان حوزه تعمیر و نگهداری فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 نزاجا تجلیل شد.

در راستای اجرای طرح‌های «لبیک» فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه 2 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از کارکنان حوزه تعمیر و نگهداری این فرماندهی تجلیل شد.

برچسب ها: نگهداری ، بازآمدسازی بالگردها ، تجهیزات ، پشتیبانی منطقه دو ارتش
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