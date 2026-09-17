رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کلاله از نظارت مستمر بر فعالیت معادن این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسن رزاقی گفت: با هدف بررسی وضعیت فعالیت معادن، نحوه و میزان برداشت، رعایت محدوده‌های مجاز، الزامات ایمنی و سایر ضوابط قانونی، بازدید‌های نظارتی از معادن شهرستان به صورت مستمر انجام می‌شود.

رزاقی اظهار کرد: این بازدید‌ها با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و محیط زیست انجام می‌شود و در همین راستا، گشت مشترک نظارتی از معادن خاک رس شهرستان کلاله صورت گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله تأکید کرد: صیانت از منابع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، وظیفه‌ای همگانی است و استمرار گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش تخلفات در حوزه معدن داشته باشد

برچسب ها: نظارت ، معادن ، صنعت و معدن
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