رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کلاله از نظارت مستمر بر فعالیت معادن این شهرستان خبر داد.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسن رزاقی گفت: با هدف بررسی وضعیت فعالیت معادن، نحوه و میزان برداشت، رعایت محدودههای مجاز، الزامات ایمنی و سایر ضوابط قانونی، بازدیدهای نظارتی از معادن شهرستان به صورت مستمر انجام میشود.
رزاقی اظهار کرد: این بازدیدها با حضور نمایندگان ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و محیط زیست انجام میشود و در همین راستا، گشت مشترک نظارتی از معادن خاک رس شهرستان کلاله صورت گرفت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کلاله تأکید کرد: صیانت از منابع ملی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، وظیفهای همگانی است و استمرار گشتهای مشترک دستگاههای نظارتی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش تخلفات در حوزه معدن داشته باشد