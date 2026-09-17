مدرسه12کلاسه توسط خیر نیک اندیش رضا رحیمی احداث و در اختیار اعتلای فرهنگی شهرستان سلماس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی پس از سفر به ترکیه ظهر امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان سلماس شد.

استاندار آذربایجان غربی طی این سفر یک روزه در مراسم کلنگ زنی احداث مجتمع تجاری تفریحی رویال پارک سلماس شرکت و مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز را افتتاح کرد.

این سفر با هدف بررسی و پیگیری مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات شهرستان سلماس و در راستای تأکیدات وزیر کشور بر تقویت ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی منطقه انجام می‌شود.

بررسی وضعیت و ظرفیت‌های شهرستان، توسعه مرز کوزه‌رش، ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی و همچنین مسائل و مطالبات منطقه از جمله محورهای مورد توجه استاندار آذربایجان غربی در این سفر خواهد بود.

همچنین در جریان این سفر، ظرفیت‌های سلماس برای توسعه مبادلات مرزی و اقتصادی و راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصادی شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: افتتاح مدرسه خیرساز ، 12کلاسه
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