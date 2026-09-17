باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - علیرضا داوودنژاد، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و نویسنده سینما، در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، با اشاره به ویژگی‌های فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای، این قالب را فرصتی برای تمرین روایت، قاب‌بندی و درک زمان دانست و گفت: «محوری‌ترین موضوع در سینما، ساختن فیلم و روایت کردن است و جشنواره فیلم ۱۰۰ به دلیل محدودیت زمانی، فیلمساز را وادار می‌کند نسبت خود را با زمان بهتر بشناسد.»

او ادامه داد: «وقتی یک فیلمساز تجربه می‌کند که در ۱۰۰ ثانیه باید یک اثر مرغوب و قابل رقابت بسازد، به‌تدریج متوجه می‌شود که هر قاب، حرکت، دیالوگ و اتفاق چه اندازه‌ای از زمان را به خود اختصاص می‌دهد. این تجربه باعث می‌شود حس زمان در فیلمساز شکل بگیرد.»

این کارگردان سینما همچنین درباره تجربه ساخت فیلم کوتاه افزود: «وقتی یک فیلمساز به‌طور مداوم فیلم می‌سازد، چه با دوربین و چه حتی با موبایل، از جهت روایت و نشان دادن موقعیت تجربه بیشتری پیدا می‌کند و این مداومت، آمادگی خوبی برای ساخت فیلم سینمایی به وجود می‌آورد.»

داوودنژاد در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به فیلمسازان جوانی که در ابتدای مسیر فعالیت خود هستند، گفت: «فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای بسازند که بتوانند عنصر اصلی فیلمسازی، یعنی شناخت زمان و نقش زمان در ساختار سینمایی را کشف و فهم کنند؛ این کار برای شروع عالی است.»