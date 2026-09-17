علیرضا داوودنژاد با اشاره به ظرفیت فیلم کوتاه برای تمرین روایت و شناخت زمان، ساخت این آثار را مسیری برای ورود فیلمسازان جوان به سینمای حرفه‌ای دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - علیرضا داوودنژاد، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و نویسنده سینما، در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، با اشاره به ویژگی‌های فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای، این قالب را فرصتی برای تمرین روایت، قاب‌بندی و درک زمان دانست و گفت: «محوری‌ترین موضوع در سینما، ساختن فیلم و روایت کردن است و جشنواره فیلم ۱۰۰ به دلیل محدودیت زمانی، فیلمساز را وادار می‌کند نسبت خود را با زمان بهتر بشناسد.»

او ادامه داد: «وقتی یک فیلمساز تجربه می‌کند که در ۱۰۰ ثانیه باید یک اثر مرغوب و قابل رقابت بسازد، به‌تدریج متوجه می‌شود که هر قاب، حرکت، دیالوگ و اتفاق چه اندازه‌ای از زمان را به خود اختصاص می‌دهد. این تجربه باعث می‌شود حس زمان در فیلمساز شکل بگیرد.»

این کارگردان سینما همچنین درباره تجربه ساخت فیلم کوتاه افزود: «وقتی یک فیلمساز به‌طور مداوم فیلم می‌سازد، چه با دوربین و چه حتی با موبایل، از جهت روایت و نشان دادن موقعیت تجربه بیشتری پیدا می‌کند و این مداومت، آمادگی خوبی برای ساخت فیلم سینمایی به وجود می‌آورد.»

داوودنژاد در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به فیلمسازان جوانی که در ابتدای مسیر فعالیت خود هستند، گفت: «فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای بسازند که بتوانند عنصر اصلی فیلمسازی، یعنی شناخت زمان و نقش زمان در ساختار سینمایی را کشف و فهم کنند؛ این کار برای شروع عالی است.»

برچسب ها: جشنواره فیلم 100 ، فیلم کوتاه
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پیرهادی: بخش ویژه جشنواره فیلم ۱۰۰ بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داد
«زیور» از جشنواره مونته‌نگرو جایزه گرفت
فیلم‌های مستند راه‌یافته به جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لاله مرزبان و یک اتفاق خوب در فضای مجازی
جبلی خطاب به مردم تبریز: چشم یک جهان به حضور شماست
داوودنژاد: فیلم کوتاه می‌تواند بهترین ورودی برای سینمای حرفه‌ای باشد
تولید سری جدید «اسباب زحمت» شروع شد
آخرین اخبار
تولید سری جدید «اسباب زحمت» شروع شد
داوودنژاد: فیلم کوتاه می‌تواند بهترین ورودی برای سینمای حرفه‌ای باشد
لاله مرزبان و یک اتفاق خوب در فضای مجازی
جبلی خطاب به مردم تبریز: چشم یک جهان به حضور شماست
اسرائیل اقدامات گسترده‌تری علیه خبرنگاران در کرانه باختری در پیش گرفته است + فیلم
هدف قرار دادن و ارعاب خبرنگاران از سوی تروریست‌ها سر می‌زند، نه نیرو‌های نظامی + فیلم
چابکی، بالندگی و حفظ آنتن رمز پویایی حوزه خبر
بازدید مدیر شبکه نسیم از پشت صحنه فصل پنجم «سرنخ»
جبلی: پویش «ایران جان» شیرین‌ترین دستاورد ما در رسانه ملی بود + فیلم
۳۲ درصد از شرکت‌کنندگان «جان‌فدا» بانوان هستند + فیلم
هفت دلیل گرفتار شدن آمریکا در جنگ علیه ایران + فیلم
راه اندازی «مدرسه تلویزیونی ایران» از آبان