لیلان بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به پیشینه تاریخی لیلان گفت:لیلان را در نگاه میراث فرهنگی فراتر از یک شهر تاریخی می‌بینم این منطقه بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران است و باید برای معرفی و احیای ظرفیت‌های آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در سفر به شهرستان لیلان از قلعه تاریخی بختک بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر قرار گرفت.
 
وزیر میراث فرهنگی در این بازدید ضمن شنیدن مطالبات مردم و مسئولان شهرستان درباره وضعیت آثار تاریخی لیلان بر ضرورت توجه جدی به حفاظت، مرمت و صیانت از این میراث ارزشمند تاکید کرد.
 
صالحی‌امیری با اشاره به پیشینه تاریخی لیلان گفت: لیلان را در نگاه میراث فرهنگی فراتر از یک شهر تاریخی می‌بینم این منطقه بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران است و باید برای معرفی و احیای ظرفیت‌های آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
 
وی افزود: ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لیلان به قلعه بختک محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از محوطه‌ها و آثار تاریخی در این منطقه وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و جذب گردشگران باشد.
 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های تاریخی لیلان تاکید کرد و گفت: باید با ادامه مطالعات و کاوش‌های علمی، ابعاد بیشتری از تاریخ این منطقه شناسایی و برای مردم و گردشگران معرفی شود.
 
صالحی‌امیری مرمت، ساماندهی و حفاظت از آثار تاریخی را از دیگر ضرورت‌های لیلان عنوان کرد و بر صیانت از این آثار برای نسل‌های آینده تاکید داشت.
 
وی خاطرنشان کرد:هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری لیلان، زمینه ایجاد تحول در این شهر تاریخی فراهم شود و این منطقه جایگاه شایسته خود را در حوزه گردشگری به دست آورد.
 
زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشینه تاریخی و قدمت حدود ۹ هزار ساله لیلان بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و باستانی این شهرستان تاکید کرد.
 
وی گفت: مطالبات مردم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری از جمله حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی از طریق وزیر میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.
 
خدادادی همچنین با اشاره به کشفیات و ظرفیت‌های باستان‌شناسی منطقه بر ضرورت ایجاد موزه تاریخی در شهرستان لیلان تاکید کرد و از قول مساعد وزیر میراث فرهنگی برای بررسی و حمایت از راه‌اندازی موزه در این شهرستان خبر داد.
 
وی افزود: ایجاد موزه می‌تواند زمینه معرفی آثار و یافته‌های تاریخی منطقه را فراهم کرده و بخشی از پیشینه و هویت تاریخی لیلان را به مردم، پژوهشگران و گردشگران معرفی کند.
 
نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی، حفاظت از آثار تاریخی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری لیلان تاکید کرد.
 
گفتنی است قلعه بختک لیلان یکی از مهمترین آثار تاریخی این شهرستان است؛ بنایی که در کنار دیگر آثار و محوطه‌های تاریخی منطقه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی دارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: قلعه بختک ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
لیلان کهن‌ترین شهر آذربایجان شرقی است
قدمت تپه «الله قلی» لیلان ۹ هزار سال تشخیص داده شد
جلوگیری از حفاری غیرمجاز در قلعه بختک لیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تنبیه انضباطی عاملانِ رفتار نامتعارف با یک متهم
با وجود طراحی دشمنان برای ایجاد کمبود مواد غذایی، کالاهای اساسی به وفور در کشور تأمین شد
دیدار رئیس رسانه ملی با آیت الله سید محمدتقی آل‌هاشم
تدریس فرهنگ و تمدن آذربایجان در مدارس و دانشگاه‌ها الزامی شود
مراغه رتبه نخست تولید عسل در آذربایجان شرقی
سفیر زیمبابوه در ایران خواستار راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتور ایرانی در کشورش شد
آذربایجان شرقی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است
افتتاح واحد مکمل سازی و کنسانتره دام و طیور در مراغه 
ایران هشت میلیارد دلار محصول کشاورزی صادر کرد
لیلان بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران
آخرین اخبار
لیلان بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران
ایران هشت میلیارد دلار محصول کشاورزی صادر کرد
آذربایجان شرقی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است
مراغه رتبه نخست تولید عسل در آذربایجان شرقی
تنبیه انضباطی عاملانِ رفتار نامتعارف با یک متهم
دیدار رئیس رسانه ملی با آیت الله سید محمدتقی آل‌هاشم
تدریس فرهنگ و تمدن آذربایجان در مدارس و دانشگاه‌ها الزامی شود
افتتاح واحد مکمل سازی و کنسانتره دام و طیور در مراغه 
سفیر زیمبابوه در ایران خواستار راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتور ایرانی در کشورش شد
با وجود طراحی دشمنان برای ایجاد کمبود مواد غذایی، کالاهای اساسی به وفور در کشور تأمین شد
تاکیدمعاون تبلیغ حوزه‌های علمیه برتثبیت جایگاه قانونی و حقوقی مبلغان امین در مدارس سراسر کشور
گشایش نمایشگاه تولیدات خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد در تبریز
ایران در تولید رادیوداروها جزو کشورهای پیشرو جهان است
افتتاح استودیوی جدید خبر صداوسیمای آذربایجان شرقی