لیلان بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در سفر به شهرستان لیلان از قلعه تاریخی بختک بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر قرار گرفت.



وزیر میراث فرهنگی در این بازدید ضمن شنیدن مطالبات مردم و مسئولان شهرستان درباره وضعیت آثار تاریخی لیلان بر ضرورت توجه جدی به حفاظت، مرمت و صیانت از این میراث ارزشمند تاکید کرد.



صالحی‌امیری با اشاره به پیشینه تاریخی لیلان گفت: لیلان را در نگاه میراث فرهنگی فراتر از یک شهر تاریخی می‌بینم این منطقه بخشی از اعتبار میراث فرهنگی ایران است و باید برای معرفی و احیای ظرفیت‌های آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.



وی افزود: ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لیلان به قلعه بختک محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از محوطه‌ها و آثار تاریخی در این منطقه وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و جذب گردشگران باشد.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های تاریخی لیلان تاکید کرد و گفت: باید با ادامه مطالعات و کاوش‌های علمی، ابعاد بیشتری از تاریخ این منطقه شناسایی و برای مردم و گردشگران معرفی شود.



صالحی‌امیری مرمت، ساماندهی و حفاظت از آثار تاریخی را از دیگر ضرورت‌های لیلان عنوان کرد و بر صیانت از این آثار برای نسل‌های آینده تاکید داشت.



وی خاطرنشان کرد:هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری لیلان، زمینه ایجاد تحول در این شهر تاریخی فراهم شود و این منطقه جایگاه شایسته خود را در حوزه گردشگری به دست آورد.



زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشینه تاریخی و قدمت حدود ۹ هزار ساله لیلان بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و باستانی این شهرستان تاکید کرد.



وی گفت: مطالبات مردم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری از جمله حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی از طریق وزیر میراث فرهنگی پیگیری خواهد شد.



خدادادی همچنین با اشاره به کشفیات و ظرفیت‌های باستان‌شناسی منطقه بر ضرورت ایجاد موزه تاریخی در شهرستان لیلان تاکید کرد و از قول مساعد وزیر میراث فرهنگی برای بررسی و حمایت از راه‌اندازی موزه در این شهرستان خبر داد.



وی افزود: ایجاد موزه می‌تواند زمینه معرفی آثار و یافته‌های تاریخی منطقه را فراهم کرده و بخشی از پیشینه و هویت تاریخی لیلان را به مردم، پژوهشگران و گردشگران معرفی کند.



نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی، حفاظت از آثار تاریخی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری لیلان تاکید کرد.



گفتنی است قلعه بختک لیلان یکی از مهمترین آثار تاریخی این شهرستان است؛ بنایی که در کنار دیگر آثار و محوطه‌های تاریخی منطقه، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی دارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما