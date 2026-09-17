باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران روز پنجشنبه اعلام کرد دلایل موجهی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده است و این حملات جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

یافته‌های گزارش جدید «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران» که قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود، عملکرد آمریکا در جریان جنگ با ایران را که در ماه فوریه آغاز شد، بررسی کرده است.

حمله به مدرسه میناب

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند دلایل معقولی یافته‌اند که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بوده‌اند؛ حمله‌ای که بنا بر اعلام مقام‌های ایرانی بیش از ۱۵۰ شهید بر جای گذاشت که حدود ۱۲۰ نفر از آنها دانش‌آموز بودند.

این هیئت نتیجه گرفت که حمله مذکور یک حمله بدون تمایز بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده و بر اساس قوانین بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، ناتوانی آمریکا در به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به مدرسه در پایگاه‌های اطلاعاتی اهداف نظامی فراتر از یک سهل‌انگاری ساده بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژوئن مدعی شده بود «هیچ‌کس» در ماه فوریه عمداً به یک مدرسه دخترانه در ایران حمله نکرده است و به تحقیقاتی که درباره این حادثه انجام شده بود استناد کرده بود.

رویترز پیشتر گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان داده است نیروهای آمریکایی احتمالاً مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بوده‌اند.

ادعا شده است که پنتاگون از آن زمان تحقیقات را در سطح بالاتری پیگیری کرده، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی از این تحقیقات را منتشر نکرده است.

کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه به‌وضوح یک ساختمان غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردند که نشان دهد از آن برای اهداف نظامی استفاده می‌شده است.

این کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامِرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند. بر اساس گزارش، این حمله به ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه در نزدیکی محل اصابت خسارت وارد کرد و ۲۲ غیرنظامی را کشت (به شهادت رساند) یا زخمی کرد.

این هیئت نتیجه گرفت که حمله به‌صورت بدون تمایز انجام شده و بنابراین جنایت جنگی محسوب می‌شود.

فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای که در ماه مارس منتشر کرد، مدعی شده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حمله‌ای به شهر لامرد انجام نداده‌اند.

منبع: رویترز