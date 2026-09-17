باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مجموعه «اسباب زحمت» با حضور همان گروه بازیگران فصل نخست مقابل دوربین رفته و قرار است در ادامه، با سفر گروه به شهر‌های مختلف، ماجرا‌های تازه‌ای برای احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانواده‌هایشان رقم بخورد.

پای احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانواده‌هایشان در فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» به ماجرا‌های پیچیده‌ای باز می‌شود که دردسر‌های زیادی برایشان به همراه دارد. این دردسر‌ها در کنار سفر‌های پرماجرا به شهر‌های مختلف، بخشی از داستان فصل دوم این سریال را شکل می‌دهد.

این مجموعه به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود. فصل دوم «اسباب زحمت» نیز مانند فصل نخست، با تکیه بر موقعیت‌های طنز و ماجرا‌های خانوادگی شخصیت‌های اصلی پیش می‌رود و سفر‌های آنان به شهر‌های مختلف، موقعیت‌های تازه‌ای را برای ادامه داستان رقم خواهد زد.

منبع: رسانه ملی