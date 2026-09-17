دلیل غیبت ۲ کاپیتان پرسپولیس در اردوی تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پس از اعلام فهرست ۱۸ نفره بازیکنان لیگ برتری دعوتشده به تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار مقابل ازبکستان و روسیه، نام محمدحسین کنعانیزادگان و علی علیپور مدافع و مهاجم پرسپولیس در این فهرست دیده نشد.
در پی اعلام این فهرست، تصویری از کنعانیزادگان در فضای مجازی منتشر شد که این مدافع را در حال انجام فیزیوتراپی روی پای آسیبدیدهاش نشان میدهد؛ موضوعی که میتواند غیبت او در فهرست جدید تیم ملی را مرتبط با وضعیت جسمانیاش کند.
کنعانیزادگان در فصل جاری یکی از بازیکنان ثابت پرسپولیس بوده و در هر ۶ دیدار این تیم در لیگ برتر در ترکیب اصلی حضور داشته است. تنها تغییر در میزان حضور او به دیدار هفته چهارم مقابل ملوان برمیگردد که در دقیقه ۸۴ از زمین مسابقه خارج شد.
بر این اساس، کنعانیزادگان از مجموع ۵۴۰ دقیقه بازی پرسپولیس در فصل جاری، تنها ۶ دقیقه را از دست داده و در ۵۳۴ دقیقه برای سرخپوشان به میدان رفته است.
با توجه به انتشار تصویر فیزیوتراپی این بازیکن، باید منتظر ماند و دید وضعیت مصدومیت کنعانیزادگان تا چه اندازه جدی است.
البته ظاهرا علی علیپور هم طبق خبری که به کادر پزشکی تیم ملی رسیده از ناحیه زانو دچار آسیب جزیی شده و به همین دلیل کادرفنی نتوانست او را به تیم ملی دعوت کند.