۳ تروریست در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۹ تروریست وارداتی دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات اعلام‌کرد: سربازان گمنام امام‌ زمان(عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان بر مبنای رصدهای اطلاعاتی و گزارش‌ های مردمی، موفق شدند ۳ هسته‌ی سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌ های تروریستی‌‌ـ‌تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونی را هنگام ورود به داخل کشور و پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی، منهدم نمایند

مزدوران دستگیر شده که پس از طی آموزش‌ های نظامی، بمب‌ گذاری و ترور در خارج از کشور، در حال ورود مخفیانه به کشور بودند، قصد داشتند با ایجاد ناامنی در شهرستان‌ های جنوب استان، به آرامش و امنیت عمومی این مناطق ضربه وارد کنند.

از تروریست‌ های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط گردید. همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند یک انبار از سلاح‌ های جنگی سبک و نیمه سنگین را که به صورت مخفیانه و غیرمجاز وارد کشور شده بود، کشف و ضبط نمایند.

منبع وزارت اطلاعات