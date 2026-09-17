باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - بهشت‌آباد تنها یک مقصد خوش‌آب‌وهوا نیست؛ این روستا تلفیقی از میراث کهن و مناظر طبیعی است که می‌تواند سهم بسزایی در رونق گردشگری منطقه ایفا کند.

بهشت‌آباد در فاصله ۵ کیلومتری شهرستان اردل و ۷۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

طبیعت این روستا که با رودخانه، آبشار‌های خروشان و پوشش گیاهی غنی عجین شده، مقصدی جذاب برای طبیعت‌گردان است. با این حال، ارزش اصلی بهشت‌آباد در پیوند ناگسستنی آن با تاریخ نهفته است. وجود بنا‌های تاریخی نظیر «پل قدیمی بهشت‌آباد» و «تپه باستانی بهشت‌آباد»، گواهی بر قدمت و اهمیت استراتژیک این منطقه در ادوار گذشته است.